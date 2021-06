V Imune v Šarišských Michaľanoch od marca skladujú 37 paliet vakcíny Sputnik V. Tá je od jej prívozu na Slovensku v celkovom množstve 200-tisíc dávok uložená u nich v mrazničke spolu s ďalšími očkovacími látkami a každý večer ju tam chodí strážiť zmiešaná policajná hliadka zložená z policajta a vojaka. Teraz, keď ministerstvo povoilo očkovanie touto vakcínou, spomínaná farmaceutická firma pripravujú na jej distribúciu.

"Začali sme ju distribuovať do 8 miest po celej republike. Prevážame ju v špeciálnych boxoch na mínus 20 stupňov. Sputnik sa musí skladovať pri mínus 18 stupňov a menej a ihneď, do dvoch hodín po rozmrazení, sa musí aplikovať," uviedol generálny riaditeľ podniku Juraj Kamarás s tým, že každá vakcína má iný spôsob skladovania aj použitia. "Každé očkovacie centrum musí byť vybavené validovanými mrazničkami. Tie sú už k dispozícii na všetkých očkovacích strediskách. Po rozmrazení sa vakcína ihneď podáva," dodal.

Preprava vakcín má prísne pravidlá a v tomto prípade ide o liek, ktorý je mimoriadne citlivý. Podľa neho bude zaujímavé sledovať, aký bude záujem o očkovanie Sputnikom: "Každá vakcína, ktorou sa budú ľudia očkovať, je v podstate dobrá, aby sa získala kolektívnej imunita, ktorá je dôležitá proti tretej volne pandémie." Imuna rozváža lieky v noci, na čo má riaditeľ jednoduché vysvetlenie: "Aby ráno boli na mieste určenia."

Maďarské kamióny parkovali pred mesiacom v areáli podniku Imuna Šarišské Michaľany. Prišli si po celú zásielku 37 paliet vakcín Sputnik V, riaditeľ farmaceutickej firmy im ju odmietol vydať, lebo na to nedostal od kompetentných vrcholných predstaviteľov štátu pokyn. Zdroj: Ingrid Timková

Záujemcov o očkovanie je v súčasnosti málo. Prečo je to tak a ako to vidí riaditeľ Imuny Juraj Kamarás? Jeho ostré slová si prečítajte v popise fotky v GALÉRII TU.

Podľa Kamarása protilátky na koronavírus vzniknuté prirodzenou imunitou nie sú dlhotrvajúce. "Preto sa môžu neočkovaní ľudia opakovane nakaziť. V princípe u mladých ľudí by to nemal byť až taký problém. Skôr je problémom to, že môžu nakaziť ďalších. A to je už zásadný problém, keď sa bude ďalej šíriť táto choroba." Zdôraznil, že v pôvodnom príbalovom letáku bolo stanovené, že vek očkovancov je od 18 do 60 rokov: "Medzitým regulátor povolil rozšírenie tejto vekovej kategórie. Dnes máme oficiálny doklad o tom, že horné obmedzenie veku nie je. Disponujeme týmto dokladom my, ministerstvo zdravotníctva aj Štátny ústav na kontrolu liečiv. Je to doklad z ruskej strany a volá sa to SPC a je v ňom stanovené, čo bolo schválené ruským regulátorom a kedy sa tá vakcína môže používať."

Dva milióny dávok Sputnika V nakúpil v marci ešte ako premiér Igor Matovič. Ruskej vakcíne končí expirácia v júli a v auguste. "Som presvedčený, že tá vakcína je v poriadku. Testovali ju aj kolegovia zo SAV v ich laboratóriu v areáli nášho podniku a povedali, že je to dobré," skonštatoval. Pripomenul, že podľa zákona registrované lieky schvaľuje a púšťa do obehu ŠÚKL, neregistrované ministerstvo zdravotníctva. No a to konečne rozhodlo o jeho použití.

Anketa Akú vakcínu by ste si vybrali? Už som zaočkovaný/ á 20% Nedám sa zaočkovať 7% Pfizer/BioNTech 20% Moderna 2% AstraZeneca 3% Johnson & Johnson 1% Sputnik V 47% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Mohlo by vás zaujímať: