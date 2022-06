Pokus o vytvorenie dobrej nálady svojim zákazníkom sa zmenil na úspešnú reklamu. Mnohí ju chodili pravidelne sledovať a zisťovať, či na nej niečo nové pribudlo. Väčšina výstižných postrehov doby na reklamnom pútači umiestneným pred kaviarňou v blízkosti vysokoškolského areálu je v šarišskom nárečí. Najväčší úspech zaznamenali pri hláške "Kedz chceš bic uspešni, nestači ajfon, ajmek. Treba aj robic." Tá mala na internete viac ako 5 miliónov videní.

Nápad vznikol spontánne v hlave vychýreného barmana Viktora Štefančíka, keď sa s kolegom pre rokmi bavili na niečom za barom a napísali to namiesto ponuky na tabuľu. Neplánovali to ako reklamu a na prilákanie hostí, len chceli urobiť ľuďom náladu. “Sme radi, že tým tešíme ľudí. Už keď nie kávou, tak aspoň vtipom. Pravidelne chodí okolo jedna babka, ktorá nám vravela, že sa vždy dobre zasmeje, aj keď si viackrát za sebou prečíta to isté,” vysvetľuje.

Pozrite si ich trefné bonmoty na nasledujúcich stranách a ďalšie v GALÉRII.