Minister zdravotníctva Marek Krajčí odvolal viacerých riaditeľov nemocníc a dosadil tam svojich ľudí.

(Ne)odborníci na vysokých postoch

Mnohí ho kritizujú, že dlhoročných odborníkov nahrádza ľuďmi, ktorí nemajú medicínske vzdelanie a pôsobili v úplne iných oblastiach. To bol podľa nich aj prípad Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Lekára Ladislava Kuželu nahradil Peter Magát, ktorý vyštudoval Lesnícku fakultu vo Zvolene a Fakultu podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Rezort zdravotníctva uviedol, že štátne nemocnice dosiahli rekordné zadlženie a ich riaditelia tak stratili dôveru ministra. „Považujem to za absurdné, pretože nemocnica na Kramároch, ktorej som sedem rokov šéfoval, bola za posledné dva roky v zisku,“ oponoval Kužela. „Minister povedal, že chce očistiť zdravotníctvo od korupcie a klientelizmu. Ja s mojím tímom sme s tým nikdy problémy nemali,“ dodal Kužela.

Nový riaditeľ prešovskej nemocnice Ľubomír Šarnik. Zdroj: archív mesta Prešov

Expert na optimalizáciu z Prešova

Teraz sa búria zdravotníci na východe. Časť personálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, ale i verejnosť, kritizovali začiatkom júla nového riaditeľa Ľubomíra Šarnika. Minister Krajčí ho predstavil ako experta na optimalizáciu procesov v podnikoch: „Je to skúsený dlhoročný manažér, ktorý pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách a úspešne reštrukturalizoval viaceré firmy.” Nad tým mnohí iba pohoršene krútili hlavou. Upozornili nás, že Šarnik vlastnil firmu na výrobu okien a parapetov. V októbri 2017 sa jej ako zadlženej zbavil prevodom na osobu z Ukrajiny. Denník Plus JEDEN DEŇ navyše zistil, že Šarnik je obžalovaný zo zločinu neodvedenia dane a poistného a pre prečin nezaplatenia dane a poistného. „V tejto veci bolo rozhodnuté neprávoplatne rozsudkom 31. januára 2019, proti ktorému podal obžalovaný odvolanie,” uviedla hovorkyňa prešovských súdov Ivana Petrufová. Minister zdravotníctva po kritike rozhodol, že Šarnik bude vo funkcii len do ukončenia výberového konania. Vyhlásili ho 3. augusta, prihlásili sa dvaja uchádzači. Ukončia ho 29. septembra.

Riaditeľ popradskej nemocnice Anton Hanušín odstúpil sám. Zdroj: Miroslava Mlynárová

Popradčan nečakal na odvolanie, odišiel sám

Zhruba 15 lekárov dalo výpoveď v Nemocnici Poprad a viac ako 500 zamestnancov podpísalo petíciu. Žiadali odchod riaditeľa Antona Hanušína a členky predstavenstva. Tvrdili, že od riaditeľa nemajú žiadne informácie, jeho vízie sa dozvedajú cez tretie osoby. Hanušín v pondelok odstúpil sám. „Na to, aby ste mohli robiť zmeny, si musíte získať ľudí. To sa mne, bohužiaľ, nepodarilo, čo ma mrzí,“ povedal. Minister jeho odchod ľutuje. „Zámery mal veľmi dobré a prišiel na množstvo problémov, ktoré nemocnica má, a začal ich aj veľmi dobre riešiť,“ vyhlásil Krajčí. Vo štvrtok požiada dozornú radu, aby sa zaoberala návrhom do vedenia nemocnice.

Arogantné a neodborné vedenie v Košiciach

Nespokojní pracovníci košickej Univerzitnej nemocnice Luisa Pasteura poslali petíciu prezidentke. Tvrdia, že riaditeľ Vladimír Grešš vedeniu nemocnice nerozumie. „K lekárom a sestrám pristupuje arogantne a absolútne odmieta počúvať akékoľvek potreby personálu. Na možnú druhú vlnu koronavírusu sa nové vedenie vôbec nepripravuje,“ píše jedna z lekárok. „Reči o arogantnom správaní ma prekvapujú, dostávam opačnú spätnú väzbu. Dobré vzťahy sú pre mňa základným pracovným nástrojom. Som zástancom konštruktívneho dialógu, snažím sa komunikovať dôstojne a slušne,“ oponuje riaditeľ. „Čo sa týka pandémie, nemocnica je adekvátne pripravená, máme zásoby liekov, zdravotného materiálu a ochranných pracovných pomôcok na viac ako 30 dní, u niečoho aj viac ako na 90 dní,“vysvetľuje.

Vladimír Grešš je generálnym riaditeľom UNLP od 15. mája. Netrvalo dlho a zamestnanci spísali proti nemu petíciu. Zdroj: archív UNLP

V kanceláriách klíma, na operačkách hic?



Tunajší zdravotníci vytýkajú riaditeľovi i pracovné podmienky. Upozorňujú na osadenie klimatizácie v kanceláriách vedenia za 150-tisíc, pričom niektoré operačné sály sú vraj stále bez nej. „Oficiálne neevidujeme nespokojnosť zdravotníckeho personálu so stavom operačných sál,“ znie stanovisko nemocnica. „Máme 32 operačných sál s funkčnou 3-stupňovou klimatizáciou. Plánujeme zlepšovať vybavenie v celom zariadení. Pre klimatizáciu v rokovacích miestnostiach vedenia sme sa rozhodli v lete po viacerých kolíznych situáciách,“ vysvetlila Alžbeta Mohyláková z komunkačného oddelenia.

„Nemocnicu neriadim sám, v Rade riaditeľov sú aj dvaja výkonní riaditelia – lekári. Rade pomáha tím odborných poradcov. Áno, nie som lekár, ale som skúsený ekonóm a profesionálny manažér,“ bráni sa Grešš.

V niektorých operačných sálach chýba klimatizácia. Zdroj: František Iván

Poslanecký prieskum

Rezort zdravotníctva za nominantmi stojí, bývalý minister zdravotníctva Richard Raši to však vidí úplne inak. „Personálne nominácie ministra Krajčího sú od začiatku exemplárne netransparentné a často aj odborne neakceptovateľné,“ tvrdí.

Práve preto Raši inicioval v utorok na parlamentnom zdravotníckom výbore poslanecký prieskum v košickej univerzitnej nemocnici. "Všetci členovia výboru ho jednohlasne schválili. Verím, že aj túto situáciu s neodbornými nomináciami ministra Krajčího sa podarí vyriešiť rovnako rýchlo ako v Poprade, kde ministrom dosadený neschopný riaditeľ, hodil uterák do ringu a vzdal to," konštatuje Raši.

Dodáva, že informácie zamestnancov, ktoré z UNLP v Košiciach prichádzajú, sú šokujúce: "Lekári, sestry a ostatní zdravotníci liečia pacientov v priestoroch, kde je v lete niekedy aj 40 stupňov, ale riaditeľ si dá zrekonštruovať kanceláriu a nainštalovať klimatizáciu...prijíma desiatky známych do administratívy a lekári, sestry a ostatní zdravotníci melú z posledného!" Aj to, či je to tak by mal ukázať poslanecký prieskum.

