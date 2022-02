Napriek tomu, že poniektorí Slováci siahajú po čoraz populárnejších pobytoch v Ománe, Jordánsku či Egypte, väčšina dovolenkárov ešte stále uprednostňuje lyžovačku na Slovensku. Veľkou konkurenciou sa však stáva Poľsko, ktoré ponúka veľmi výhodné ceny.



Výhodný kurz

Aj s ohľadom na aktuálny kurz poľského zlotého k euru (1 eur - 4,4961 PLN) môžete stráviť u našich severných susedov lacnejšiu dovolenku. Vyberať si je z čoho. Slovákmi najvyhľadávanejšie je najväčšie tamojšie lyžiarske stredisko Zakopané – Kasprov vrch, menšie sú Harenda a pre začiatočníkov Polana Szymoszkokowa. Obľúbené sú aj strediská Jaworzyna Krynicka, Kotelnica Białaczańska, Witów Ski, Palenica.

Ceny denných skipasov sa pohybujú v rozpätí 88 – 130 PLN, čo je v prepočte 19,57 – 28,91 €. V našich strediskách je to 39 až 49 eur.

Deti zdarma

„Pripravili sme pre všetkých návštevníkov bez rozdielu pobyt detí zdarma. K dispozícii budú aj animátori, ktorí svojím pestrým a zaujímavým programom určite zaujmú deti, “ uviedla majiteľka hotela v poľskej Palenici Renáta Gorecká.

Lomnické sedlo

Nevzdávajú to však ani naše strediská s výbornými podmienkami na lyžovačku. Na zjazdovkách je v priemere 70 cm snehu, no napríklad v Lomnickom sedle je ho až meter a pol.

„Špeciálne na prázdniny pripravujeme na Štrbskom Plese na svahu Interski večerné lyžovanie vždy v stredu a piatok od 18.00 do 21.00 hod. Večer si môžete zalyžovať aj v Jasnej na zjazdovke Biela púť, a to denne od 18.00 do 21.00 hod.,“ informoval hovorca TMR Marián Galajda.

Pripomenul, že ceny skipasov/lístkov na lanovky sú dynamické rovnako ako pri nákupe leteniek, takže platí „čím skôr kúpiš, tým lacnejšie lyžuješ“. Najvyššie ceny sú vždy priamo v pokladnici strediska, preto je lepšie skipasy alebo lístky na lanovky nakupovať online cez gopass.travel.

Okrem lyžovačky je vo Vysokých Tatrách stále hlavným magnetom na turistov Tatranský ľadový dóm postavený z 225 ton ľadu. „Rodinný výlet na Hrebienok sa dá skombinovať aj so sánkovačkou na 2,5 km dlhej trati,“ spomenul Galajda najväčšie lákadlá sezóny. Otvorené sú zároveň lyžiarske školy Maxiland v Tatranskej Lomnici a v Jasnej (Lúčky, Biela púť, Krupová), ktorých inštruktori sú pripravení pomôcť deťom s prvými krokmi na lyžiach a vstupe do sveta „veľkých“ lyžiarov.

Jasná

Galajda zdôraznil, že hotelové kapacity v horských strediskách Jasná a Vysoké Tatry, ako aj vo vodných parkoch ponúkajú ešte dostatok voľných miest s možnosťou využitia viacerých benefitov.

„V hoteloch vo Vysokých Tatrách majú ubytovaní hostia k dispozícii aj lístok na vývoz lanovkami alebo návštevu vodných parkov Bešeňová a Tatralandia, ponúkame počas prázdnin ubytovanie pre deti do 12 rokov zadarmo (platí až do 10. 4.), samozrejmosťou sú neobmedzené vstupy do vodného parku,“ uzavrel Galajda.

