Správy a fotografie europoslankyne Lucia Ď. Nicholsonovej z návštevy jej delegácie v rómskych komunitách na Slovensku vyznievajú podľa Ábela Ravasza v línii slov Nekonečná bieda, žiadny posun.

Pornografia chudoby

"Áno, extrémna bieda osád aká je napríklad v Trebišove k obrazu patrí. Ale patria tam aj stovky úspešných obcí a úspešných Rómov po celej krajine. Všetky makro čísla rómskych komunít na Slovensku, od zamestnanosti cez zaškolenosť po bývanie, idú hore, aj keď nie tak rýchlo, ako by sme chceli. Jasným jazykom hovoria nielen výskumy, ale aj posolstvá ľudí z regiónov," nešetrí kritikou Ravasz. "Pri všetkej úcte k europoslankyni, ktorej prácu si napriek názorovým rozdielom vážim, takáto prezentácia Rómov na Slovensku je pornografia chudoby, ktorá nereprezentuje reálny obraz o nich, a ktorá zároveň nikomu nepomôže. Nezakrývajme to, čo sa nedarí, no najmä prezentujme to, čo sa darí, nech je to inšpiráciou pre všetkých," zdôrazňuje Ravasz.

Chatrče sa rozrástajú

Odborník na menšinovú problematiku Ivan Hriczko poukazuje na to, že aj "exkurzia" europoslancov v lokalitách, kde žijú ľudia v neskutočnej biede, špine, bez základnej infraštruktúry a neraz aj bez prístupu k pitnej vode svedčí o tom, že osady sa stali symbolom toho, čo u nás spájame s Rómami žijúcimi v nich. "Mnoho rokov upozorňujeme predstaviteľov našej krajiny, regiónov, miest a obci, že ignorácia a prehliadanie extrémnej chudoby ľudí je zlým postojom a musia ho zmeniť. Dopustiť, aby sa jedna chatrč "rozrástla" na tridsať ďalších, je obrovský hazard," zdôrazňuje Hriczko.