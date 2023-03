Šéf OĽaNO vyrazil v pondelok do Michalovciach kde jeho strana zorganizovala verejnú diskusiu. O akcii pod názvom Bez ochranky – slobodná debata bez urážok, informoval na sociálnej sieti práve Igor Matovič.

Igor Matovič zhruba hodinu pred diskusiou zvolal tlačovku, kde zopakoval pred novinármi to, čo napísal v nedeľu na svojom profile. Jeho príchod do metropoly Zemplína a diskutovanie s miestnymi bola reakcia na búrlivú debatu poverených ministrov Jaroslava Naďa a Rastislava Káčera k prvému výročiu vojny na Ukrajine, ktorú dvojica absolvovala uplynulý týždeň práve v Michalovciach. Káčer sa tam dostal do slovnej potýčky s prítomnými, ktorých prirovnal k paviánom a dobytku

Igor Matovič v úvode zorganizoval brífing. Zdroj: dp

Komplexy

Líder OľaNO nezabudol spomenúť, že ho šéf diplomacie nazval podliakom, preto si trúfol stretnúť sa s ľuďmi bez ochranky a bez urážok. Spôsobom sebe vlastným rypol si opäť do Káčera. „To sa mu hrá na hrdinu, keď má v sále desiatky ochrankárov, to je trošku také prízemné. Svedčí to o tom, že trpí nejakými komplexmi," povedal na adresu ministra.

Podpísal reverz

Na otázku kde má ochranku on, Matovič so smiechom poznamenal: „Prišiel som s nimi autom a o 14-tej som podpísal reverz, normálne ako je to v nemocnici.“ K tomu, či ešte potrebuje ochrankárov povedal, že ich má pridelených Úradom na ochranu ústavných činiteľov, keďže každý týždeň dostáva 2-3 listy s vyhrážkami, že ho niekto zastrelí. „Zatiaľ ju mám pridelenú do 23. marca,“ povedal Matovič s tým, že nekonkretizoval, či vtedy ju prestane využívať. Dušoval sa, že v miestnosti nebude žiadny ochrankár ani tajný policajt. „Tu žiadna ochrana, nikto nikoho nebude šikanovať za názor a nepadnú žiadne urážky.“

Nech si nájde lepšieho

Igor Matovič na otázku Plus JEDEN DEŇ ako reagovala na jeho nápad ísť bez ochranky povedal: "Asi polhodinu pred Michalovcami som poslal manželke link na zoznamku, že keď to neprežijem, aby si našla lepšieho..." Mladšej dcére to nepovedal a staršia si túto informáciu našla sama. "A, že mi drží palce."

