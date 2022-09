Na Slovensku je osem krajských miest. Na západe Bratislava, Trnava, Nitra a Trenčín. Stred zastupuje Žilina a Banská Bystrica. A na východe sú to Košice a Prešov. O dva mesiace sa aj tu zvedie súboj o funkcie primátorov.

Plat starostov a primátorov sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov. To znamená, že ich tohtoročné platy sú násobkom sumy 1211 eur a zákonom určeným koeficientom. Ten sa pohybuje v rozmedzí od 1,65 v obciach do 500 obyvateľov, 3,54 v mestách do 100-tisíc obyvateľov a až 3,98 v mestách nad 100-tisíc obyvateľov. Lenže poslanci môžu platy starostov a primátorov zvýšiť až o 60-percent. A tak môžu primátori veľkých krajských miest zarábať viac ako predseda vlády!

Po zmene zákona za Ficovej vlády ak starosta alebo primátor je zároveň aj poslancom parlamentu, môžu za funkciu v samospráve poberať iba minimálnu mzdu. Ich zástupcovia dostávajú plat, ktorý im sami určia a môže byť až do výške 70-percent primátorovho platu. Aké peniaze poberajú v jednotlivých krajských mestách? Sumy sú uvedené v hrubom. Pozrite, o akých lukratívnych zárobkoch je reč.