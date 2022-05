Vodičov, ktorí budú od 21. do 27. mája prechádzať po D1, čaká nepríjemná obchádzka. Tunel Branisko bude uzavretý, pripravte sa preto na starú cestu po serpentínach.

Z dôvodu plánovanej pravidelnej údržby v noci z piatka na sobotu (21. 5.) úplne uzavrú úsek diaľnice D1 Beharovce - Široké vrátane tunela Branisko.

Polícia o tom informuje na sociálnej sieti. Uzávera potrvá týždeň.

"Tunel bude opätovne otvorený v piatok 27. mája popoludní. Premávka bude obojsmerne vedená po ceste I/18," uvádza polícia.

Pravidelná údržba a kontrola čaká v máji aj tunely Svrčinovec a Poľana. Tie by mali byť uzavreté od 27. mája od 20.00 h do 29. mája do 20.00 h.