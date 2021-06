Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský je prvým šéfom rezortu, ktorý zavítal do novej nemocnice v Michalovciach. Jeho návšteva súvisí so snahou reformy zdravotníctva a stratifikáciou nemocníc. Poprel však, že by jeho rezort chystal zrušenie súkromných nemocníc.

Chystá najväčšiu reformu slovenského zdravotníctva za posledných 15 rokov. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (OĽaNO) nedávno verejne predstavil návrh optimalizácie siete nemocníc a sľubuje si od nej kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov, lepšie pracovné podmienky pre zdravotníkov a efektivitu finančných výdavkov. Nemocnice majú byť rozdelené podľa toho, aký typ zdravotnej starostlivosti budú poskytovať. Podľa exministra zdravotníctva Richarda Rašiho (Hlas) to však bude v praxi znamenať ich zánik: „Táto vláda chce de facto zrušiť 22 regionálnych nemocníc a oficiálne deklaruje, že chce zrušiť 38 percent všetkých akútnych lôžok, čo je 10 729 lôžok."

Lengvarský však tvrdí iné: "Redukcia nebude, len transformácia lôžkového fondu. Dotkne sa všetkých nemocníc, vrátane súkromných. Delili sme nemocnice ako body, kde sa bude poskytovať zdravotnícka starostlivosť," uviedol Lengvarský v piatok v michalovskej nemocnici na pracovnom výjazde na východnom Slovensku, počas ktorého si prišiel pozrieť niektoré súkromné nemocnice.

Generálny riaditeľ Siete nemocníc Pro care a Svet zdravia Radoslav Čuha, do ktorej patrí aj Nemocnica Michalovce uviedol, že sú radi, že mohli predstaviť ministrovi nemocnicu novej generácie. "Je jedinečná v mnohých veciach na Slovensku. Konceptom starostlivosti o akútneho pacienta a o pacienta na lôžku všeobecne. Tento koncept pána ministra zaujal, pozná ho zo svojich zahraničných misií, kde mal možnosť vidieť fungovanie zdravotníctva v iných krajinách."

Počas prehliadky vošiel aj do nemocničnej izby pôrodnice. Tam prekvapil Anetu, ktorej sa deň predtým narodila dcérka. Čo povedala prekvapená mamička? Čítajte v popise fotky v GALÉRII.

Lengvarský spresnil cieľ svojej návštevy na východe: "Chcem sa zmestiť do Plánu obnovy a rekonštruovať, prípadne stavať ďalšie nemocnice, tak sa snažím navnímať, akým spôsobom sú riešení pacienti v týchto moderných nemocniciach, aká je organizačná štruktúra, aký je celý systém logistiky, urgentných príjmov, manažmentu pacienta, akým spôsobom sa rieši jednodňová či dlhodobejšia zdravotná starostlivosť. Pozrel som si štruktúru nemocnice, prešli sme si oddelenia, dostal som odpovede na všetky otázky. Pre mňa je to priestor na inšpiráciu," vysvetlil dôvod svojej návštevy. A ako ohodnotil michalovskú nemocnicu? "Veľmi dobre. Je to moderná nemocnica. Stále sa na to pozerám z pohľadu pacienta."

Na otázku, či môže štát obmedziť činnosť súkromných nemocníc, minister uviedol: "Určite nebudeme obmedzovať činnosť súkromných nemocníc. Pokiaľ pacientov liečia a tí sú spokojní, nie je na to dôvod." Ak je nemocnica podľa neho priateľsky nastavená k pacientovi, ten sa tam cíti dobre a je mu poskytovaná špičková zdravotnícka starostlivosť, tak je "jedno, či je štátna alebo súkromná."