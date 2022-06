Od vypuknutia vojny pomáhajú doteraz. Dobrovoľníci z prešovského združenia Podaj ďalej každý týždeň vycestujú s tonami humanitárnej pomoci do ukrajinských miest, aby doručili potraviny, lieky a hygienické potreby ľuďom ukrývajúcimi sa pred bombovými náletmi a ruskými vojakmi. Hlavou celej pomoci je Viki Potášová. A že je v tom dobrá, dokazuje fakt, že sa jej ozývajú ľudia z celého sveta a prichádzajú za ňou do Prešova. Medzi nim architekt z New Yorku, ktorý projektoval mosty po celom svete, aj v bombardovanom Kyjeve, či zamestnankyňa americkej vesmírnej agentúry NASA alebo primátor talianskeho mesta.

Sú jedni z mála posledných mohykánov! Zopár dobrovoľníkov zoskupených v malom združení adresne pomohlo tisícom civilistov poznačených vojnou.

FOTO Z UKRAJINSKÝCH MIEST, KDE JE ZAKÁZANÉ FOTIŤ TU

Hneď v deň invázie matka troch malých detí Viki zorganizovala dobrovoľníkov, ktorí by mohli pomôcť zbierkou humanitárnej pomoci pre Ukrajincov. Nepýtala peniaze, ale spísala zoznam, čo môžu ľudia priviezť do priestorov jej občianskeho združenia Podaj ďalej. Prichádzali ľudia nielen z okolia, ale aj vzdialenejších miest a prinášali oblečenie, trvanlivé potraviny, deky, lieky, hygienické potreby. Prišli aj Ukrajinci žijúci u nás a pomáhali s triedením materiálnej pomoci a vyhotovovaním balíčkov, ktoré odvtedy doteraz vozia do vojnou zmietaných miest. V Prešove našli dobré duše v tomto združení aj tí, ktorí pred vojnou utiekli. O všetkom si Viki vedie evidenciu a tak vie, že doteraz adresne pomohli vyše 3600 odídencom. S každým má podpísanú darovaciu zmluvu, zaevidované jeho meno, adresu ukrajinskú aj dočasného ubytovania.

Viki od prvej chvíle od vojenskej invázie chcela pomôcť aj ľuďom, ktorí zostali vo svojej domovine v obkľúčení vojenskými agresormi. "Na hranice šli pomáhať viacerí, ale my sme chceli pomoc doručiť do vnútrozemia. Tak, aby sa dostala do viacerých kútov Ukrajiny," vysvetľuje Viki. Od konca februára doteraz neprestajne vozia týždenne plné štyri dodávky s materiálom, čo je približne 15 ton nákladu, ktorý má pomôcť ľuďom žijúcich v pivniciach, kultúrnych domoch, školách, nemocniciach, sirotincoch či utečeneckých centrách. Každý týždeň riskujú svoje životy, aby pomohli civilistom obkľúčenými vojenskými agresormi. "Máme šoférov, ktorí tovar vozia do Kyjeva, Mariupola, Charkova či do celej doneckej oblasti. Majú rôzne prestrojenia, inak by sa tam nedostali," dodáva. Všetko dokumentujú, aby darcovia na zverejnených fotografiách videli, že ich pomoc je adresná a nekončí u tých, ktorí sa chcú na nešťastí iných priživiť.

Zrejme aj to je dôvodom, že našla obdivovateľov po celom svete. Mnohí jej píšu, že jej prácu jej združenia sledujú na sociálnych sieťach. A viacerí sa jej ponúkli nielen s finančnou pomocou, ale prišli jej aj osobne pomáhať do Prešova. Jedným z nich je architekt z New Yorku, ktorý projektoval mosty po celom svete a navrhol ho aj v bombardovanom Kyjeve. Tri týždne vypomáhal ako dobrovoľník v Prešove, bol aj na Ukrajine. "Ozval sa mi muž z japonskej Hirošimy, ktorý mi napísal, že nás sleduje cez sociálnu sieť. Zrazu mi prišiel od neho list. Poslal nám peniaze v obálke," opisuje Viki. Podobne sa na ňu nakontaktovala zamestnankyňa americkej vesmírnej agentúry NASA, ktorá prišla do metropoly Šariša aj s manželom, aby niekoľko dní v Podaj ďalej pomáhali ako dobrovoľníci. Primátor talianskeho mesta Brugherio Marco Troiano poslal do Prešove niekoľko kamiónov pomoci a prišiel aj osobne. Do združenia prišli pomáhať aj Nemci, Švajčiari či Česi. Pár dní tu vypomáhal aj komik František Košarišťan alias Fero Joke či speváčka Katka Koščová.

A pomocnú ruku podávajú Viki a jej dobrovoľníci aj núdznym Slovákom, tak ako to robí už 8 rokov. Každý, kto sa dostane do zlej životnej situácie, môže prísť na výdajné miesto združenia a dostane základný balík pomoci a môže si vybrať oblečenie. Viki vymyslela aj unikátny projekt, ktorý je jediným u nás. Záujemcovia si môžu kúpiť šek v hodnote 3 eur a darovať ho bezdomovcovi, ktorý si ho v združení vymení za materiálnu pomoc v omnoho vyššej hodnote. Tento systém využíva mnoho Prešovčanov, ktorí nechcú bezdomovcov podporovať finančne, ale iba materiálne.