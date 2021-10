Farár išiel ešte ďalej a spomenul, že veriacim nestačí to, že prídu neskoro na liturgiu, ale aj skôr z nej odchádzajú a neskôr pletkujú na zastávke autobusu.

Okrem kriku aj búchanie po pultíku

O tom, že duchovného jeho ovečky poriadne vytočili svedčí aj to, že striedavo hovoril nárečím. Zdôraznil, že má na to, čo hovorí dôkaz v podobe videozáznamu, ktorý vyhotovujú z každej omše.

"Co vám pare?"

Pritom jeho monológ sa začal úplne nevinne. "Takú srdcovku mám jednu...," nasledoval hlboký povzdych po ktorom farár pokračoval. "Neviem jak to tak povedať, aby ste to ...vedeli tak prijať s úsmevom..." Potom pritvrdil a začal hovoriť o dochvíľnosti s tým, že najprv sa opýtal prítomných, či vedia čo je to? "Že kedz je služba o šestej a ty prídzeš o šesť dva a ešče chceš isc na spovedz a poviš farárovi, preco meškala služba? Co vám pare?!"

Z kostola sa náhlia pletkovať

Iľko v takejto ostrej línii pokračoval ďalej. To, že má prehľad o tom čo robia jeho farníci svedči zmienka, že hoci autobus im odchádza o šiestej oni už o trištvrte na šesť ohovárajú všetkých na zastávke! Neskôr, namiesto, aby zmiernil svoj prejav povedal farníkom, že sa môžu na neho hnevať koľko chcú, aspoň mu to spomenú pri spovedi a on bude mať veľa práce pri udeľovaní rozhrešenia. Jeho slová sprevádzalo občasné búchanie po pultíku.

Veriaci prítomní v kostole do monológu kňaza nijako nevstupovali, čušali ako pena.

Požiadali sme o vyjadrenie prešovské gréckokatolícke arcibiskupstvo, ale hovorca na naše otázky ani telefonáty nereagoval.

Komentujúci na sociálnych sieťach reagovali na slová kňaza pozitívne.

Olina uviedla: "Pár rokov dozadu u nás bol kňazom asi 15 rokov a keď odchádzal tak všetci veriaci plakali. Najlepší kňaz … čo na srdci to na jazyku on sa s tým ne... a určite má pravdu."

Zajko napísal: "Na prvý dojem sa zdá, že otec duchovný je dosť hrubý, ale veľmi dobre viem o čom hovorí a toto je veľmi dobrý budíček, aby sme sa prebrali a začali svoju vieru skutočne žiť a nesprávali sa ako náhodní okoloidúci. Slava Isusu Christu."

