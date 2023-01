Novinka pochádza od českých tvorcov. Režisérom je známy Ján Hřebejk podpísaný aj pod legendárnymi komédiami ako Pelíšky či Pupendo. Námet a scenár seriálu Iveta mal na starosti Petr Kolečko, ktorý stojí aj za úspešným českým seriálom Most!, kde satiricky a drsne vykreslil rasovú neznášanlivosť.

Prvé dve časti seriálovej Ivety charakterizoval drsný humor, východniarske nárečie z úst bratislavských hercov občas trhajúce uši a vtipné hlášky. Mesto Trebišov vykreslené ako najväčšia diera Slovenska však urazili mnohých miestnych obyvateľov aj ľudí z okolia.

"V Trebišove Boh nie je," reagoval Juraj Ďurdiak v prvej epizóde na to, keď mu Daniel Fischer opisoval, že v zubnej ambulancii našiel chalana s "vrtačkou v riti". Tú mu tam vrazila hlavná postava Iveta, ktorú stvárňuje Prešovčanka Alžbeta Ferencová, po tom, ako ju chcel "chalan" znásilniť.

Krásna snedá maturantka Iveta namiesto učenia pije borovičku v krčme so starými štamgastmi, kolenom vrazeným medzi rozkrok spacifikuje každého, kto sa odváži na ňu siahnuť, papuľuje mame v škole, je drzá, miestami prefíkaná ale i naivná a takmer z nej na ceste za fotomodelingom v Bratislave spravia prostitútku.

Lenže nie všetci Trebišovčania sa urazili a našli sa aj takí, ktorí to berú s humorom. Jedným z nich je Marek, ktorý zverejnil vtipné video. Stojí v ňom pred miestnym kultúrnym strediskom, kam prišiel pozrieť, či nestretne Ivetu.

"Išla asi do Bratislavy šíriť kultúru," vraví. Vo videu ukazuje, ako to skutočne vyzerá pri trebišovskom kultúrnom dome. "Na jednej strane máme školu, na druhej strane máme kostoly. Bordel žiaden. Ale bordelu tu je všelijakého v Trebišove," smeje sa. A dodáva: "Priatelia, veľa sa o tom seriály píše, rozpráva, reakcie sú rôzne. Berme to s humorom."

Podľa neho iné mestá, iné krajiny boli spomínané v rôznych filmoch a odporúča spomínaný filmársky počin brať ako dobrú reklamu: "Zoberte si, že tu budú chodiť turisti pozerať a zvýši sa turistický ruch."

Marek sa zamýšľa aj nad tvorcami: "Čo mali tí "segiňata" filmári, akú tému dať?" Myslí si, že vychádzali z toho, o čom sa dočítali v novinách, kde je mesto spomínané v súvislosti s kontroveznými témami ako "prostitútky za 5 eur, syfilis, žltačka, či v osade spadlo poschodie." Preto podľa Mareka nemohli Ivetu vykresliť ako dcéru podnikateľa, ktorý má firmu na výrobu vodíkových automobilov. Na záver poslal Marek autorom seriálu jednu radu. Prečítajte si ju v popise fotky v GALÉRII tu >>>

Zaujímavosti Trebišova

Historický park so vzácnymi stromami je jedným z najvýznamnejších dokumentov spoločenskej a kultúrnej atmosféry minulých storočí, vyvíjal sa z lužného lesa, založili ho v 18. storočí

nížinný vodný hrad Parič

základy stredovekého kostola Sv. Ducha

rímskokatolícky kostol Návštevy Panny Márie

gréckokatolícky chrám Zosnutia presvätej Bohorodičky

pavlínsky kláštor

kaštieľ s hospodárskymi budovami

mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho - údajného milenca cisárovnej Sissi

súsošie Immaculaty

archeologické lokality z praveku a stredoveku

Mohlo by vás zaujímať: