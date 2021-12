Hudobník Ondrej Kandráč má v koronavírusovej dobe konečne viac času na rodinu. Môže sa venovať sa svojim najdrahším - manželke Erike, synovi Ondríkovi (12) a dcérkam Emke (9) a Márii (1,5). Pochádza o obce Krásna Lúka v Sabinovskom okrese. Nielen k hudbe, ale aj k tradíciám a úcte k rodinnému životu a k obyčajnéému človečenstvu ho viedli jeho rodičia. Možno aj preto si už ako malý chlapec všímal aj také javy, ktoré jeho rovesníci prehliadali. "Na Vianoce si vinšovali aj tí, ktorí sa k sebe celý rok neozvali. Podali si ruky a udobrili sa," zaspomínal si na najkrajšie sviatky prežité v detstve. Vraví, že na jednu podstatnú vec nevie zabudnúť. O čo ide? Dozviete sa v popise fotky v GALÉRII.

Teší sa, že aj tieto Vianoce bude tráviť s najbližšími. Ako? "Úplne prirodzene a jednoducho. U nás doma zakúrim v krbe, rozsvietime vianočný stromček, manželka nachystá dobroty /ja zo všetkého okoštujem/ a budeme sa tešiť na príchod vzácneho hosťa - malého Ježiška. Možno to znie trošku sentimentálne, ale k týmto sviatkom to jednoducho patrí."

Štastná rodina Kandráčovcov sa pred pol rokom rozrástla o Máriu. Zdroj: BibienFoto.sk

Na Vianoce dodržiavajú viacero vianočných zvykov. U nich doma vždy vinšoval pred štedrou večerou ten najmladší. Na vinše ročnej Marušky si však budú musieť ešte chvíľu počkať. No zastúpia ju Emka a Ondrík. Jeho manželka Erika pochádza z toho istého kraja. "Navarí, povypeká a pripraví všetko do absolútnej dokonalosti. Tak verím, že niečo nepokazím," vtipkuje Ondrej. Ktoré jedlo zo sviatočného stola má najradšej? "Ouuu, tak odpoveď je krátka a jednoduchá. Sú to naše východniarske bobaľky -opekance. Absolútne jedno na aký spôsob robené, hlavne, nech ich je veľa."

Tohto roku sa zvlášť teší na kapustnicu. "Kapustu sme nakladali pred pár týždňami sami. Je ochutená prvotriednymi hubami od kamaráta Jožka zo Stropkova. Domáce mäsové fajnotky v nej budú z mojej rodnej obce. Už pravidelne ma nimi zásobujú starí kamaráti Marián a Emil. Štamperlík domáceho destilátu je pozdravom od známeho Mariána z Betliara. Nuž aj to je symbolom Vianoc, že všetci na seba myslíme. Dohoda je taká, že ja im za to zaspievam. A vôbec to nemusia byť koledy," smeje sa.

Polnočná omša je pre Kandráčovcov vždy veľkým zážitkom. Tohto roku ju plánovali prežiť v Jasove pri Košiciach, kde si Ondrej nachvíľu aj zamuzíciruje: "Vysiela to v priamom prenose televízia, tak verím, že potešíme radostnou novinou všetkých, ktorí ju budú prežívať spolu s nami."

Štedrý deň u nich vyzerá ako vo väčšine domácnosti. Zdobia stromček, Erika s Emkou sa venuje príprave špecialít. "A my s Ondríkom jej podľa možností nezavadziame," vraví s humorom. ) Po večeri sa idú deti hrať. "Zazvoní zvonček a prichádza s darčekmi Ježiško. Tá nefalšovaná radosť detských očiek je pre nás vždy silným momentom. Aj toto je tá chvíľa, kedy si poviete, že ten život stojí za to. Darčeky v našej rodine nikdy neboli o predbiehaní sa, čo veľkolepejšie vymyslíme. Vždy to bolo o drobnosti, ktorá poteší a urobí tento svet krajším."

Na otázku, či na Štedrý deň spievajú koledy a púšťajú si hudbu, odvetí: "Nemáme na výber. V poslednej dobe sme opäť vydali nový vianočný titul - Pod Tatrami spí Ježiško. Je to naozaj taká vianočná všehochuť. Spievajú tam naše deti, zbor z Lipian, moja mama a samozrejme členovia kapely Kandráčovci. To CD je pre nás čarovné - zatiaľ nás neomrzelo ..."

Potešia ich darčeky, ktorý zostanú na dlhšie ako len na jeden podvečer. "Interaktívna kniha pre deti, či boxovací mech pre Ondríka. "To bude mať, verím, úspech." A hoci na Silvestra už zvykol pracovať, tohto roku to tak zrejme nebude. "Myslím si, že si budem musieť ešte rok počkať."

Kandráčovci ako čerství trojnásobní rodičia. Zdroj: archív O. K.

O vianočnej výzdobe ich domu tvrdí, že si nepotrpia na nič extra: "Najkrajšou vianočnou výzdobou pre mňa bude fakt, že sme spolu a máme sa radi. A už som opäť patetický ..." Podľa neho Vianoce by v ich rodine nemali zmysel bez pocitu spolupatričnosti: "Snažíme sa pospomínať aj na tých, ktorí už medzi nami nie sú. Teším sa na vianočnú filmovú klasiku. Perinbaba, Tři oříšky pro popelku a ďalšie "kultovky". Najlepšie sa vychutnávajú, keď všetci spolu leňošíme na gauči, pretože aj to k životu patrí."

