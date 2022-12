Muzikant Ondrej Kandráč má so svojou nádhernou manželkou Erikou tri krásne deti. Syna Ondríka (13) a dcérky Emku (10) a Márii (2,5). Sú pre neho najväčším šťastím a najkrajším darčekom pod stromčekom. Úctu k rodinnému životu Ondrejovi odmala vštepovali jeho rodičia - dnes už zosnulý otec Milan, ktorý bol učiteľom a mama Monika, speváčka ľudových piesní s anjelským hlasom.

A boli to tiež rodičia, ktorí ho viedli aj k láske k hudbe. A túto výchovu sa snaží Ondrej kopírovať vo svojej výchove. Emka sa učí hre na klavíri a spevu, Ondrík cvičí hru na husliach a už aj má v hudobnej škole svoju malú kapelu, v ktorej je primášom. Najnovšie spoločne celá rodina nahrali CD Vianoce s Kandráčovcami a nahrali aj klip, ktorý má úspech a tak sa z neho teraz vytešujú. Fotky k nemu chystali ešte v septembri. A keď vybaľovali v ateliéri u Martiny Kimak veci, išla okolo pani so psíkom a pýtala sa ich, či už sú Vianoce. "Vravel som jej, že každý deň by mali byť Vianoce. My sme ich mali už od septembra," vraví.

V novom rodinnom projekte spieva koledy jeho mama, malými koledníkmi sú Emka a Ondrík a prvý raz v živote dotlačil do spevu aj svoju manželku. Ako sa mu to podarilo? "No tak som ju presvedčil. Pekne, slovne," smeje sa. Ide o vkusne pripravené sklady - ľudovky v modernejšom šate. "Vyhráva nám to teraz doma a spríjemňuje vianočnú atmosféru," opisuje.

Vianoce trávi hudobník zásadne s rodinou. Zakúri v krbe, Erika nachystá dobroty, Ondrej všetko okoštuje, s deťmi spoločne zdobia živý stromček. "A dúfame, že im ihličie neopadá na Štedrý večer a vydrží až do Troch kráľov," vtipkuje. Prvá várka medovníčkov vraj Erike nevyšla, z čoho sa Ondrej veľmi tešil: "Aspoň som ich mohol pojesť." Recepty na výborné vianočné pečivo má jeho manželka od jeho bývalej učiteľky prírodopisu Evky, ktorá je Erikinou tetou - sestrou jej otca. Je vynikajúca pekárka, naučila ju piecť špeciálne koláčiky. "Teším sa na to. Lebo v tomto smere som si dobre vybral," pochvaľuje si šikovnosť svojej ženy.

Štastná rodina Kandráčovcov sa pred rokom a pol rozrástla o Máriu. Zdroj: BibienFoto.sk

Najobľúbenejšie jedlo

Na Vianoce u Kandráčovcov dodržiavajú viacero vianočných zvykov. Majú s manželkou Erikou to šťastie, že pochádzajú z rovnakého regiónu a teda majú rovnaké tradície, čo považuje za výhodu. Okoštujú z každého jedla, čoho posolstvom je vyjadrenie prajnosti, keď aj z mála sa dá urobiť veľa. Ktoré jedlo zo sviatočného stola má najradšej? "Naše východniarske bobaľky - opekance. To je najlepšie jedlo na svete. Ale iba na Vianoce," tvrdí.

Ako rybár však tohto roku nič nechytil. Ale jeho kamaráti z Oravy, ktorí chytali na Liptovskej Mare vedľa neho, sa nad ním zľutovali a darovali mu excelentného kapra: "Je v mrazničke, čaká na to, kedy ho Erika s Emkou vypražia. A bude mi pripomínať dobroprajnosť Slovákov. Lebo Vianoce by mali byť aj o tom, že sa vieme podeliť a darovať si niečo dobré, zmysluplné." Na ich stole nebudú chýbať oblátky, med od gazdov zo Stropkova aj z jeho rodnej obce, od dlhoročnej rodinnej známej Aničky z Krásnoviec pri Michalovciach domáce klobásky a údeniny, od pani Marty z Veľkého Krtíša zelenina do kapustnice, od Jožka zo Stropkova sušené huby. A on ich obdaruje svojim CD: "Toto je tak krásne, že nemyslíme len na seba, ale obdarujeme aj iných - ľudí, ktorí sú s nami v mentálnom spojení."

V regióne hornej Torysy dodržiavajú počas najkrajších sviatkov v roku viaceré tradície. A na ktorý zvyk si Ondrej každý rok spomenie, keď hodiny na kostolnej veži odbijú 18-tu hodinu? Aký trapas sa mu vtedy prihodil? Čítajte v popise fotky v GALÉRII tu >>>

Pripravil originálny darček

Veľkým problémom pre O. Kandráča je darček pre manželku. "Lebo ja vravím, že najväčším darčekom pre ňu je fakt, že sa zjavím pod vianočným stromčekom," vtipkuje. No zároveň dodáva, že toto na ňu celkom neplatí. Ani to, že čím drahší darček, tým väčšia radosť. Viac si totiž potrpia na chvíle strávené spolu: "Niekedy stačí pár dní v malom hoteli bez detí. A to je viac akoby sme sa obdarúvali niečim veľkolepým. Darček je symbolom vyjadrenia, že mám toho druhého rád. Pre mňa najkrajšie od mojich detí sú, keď mi niečo nakreslia, namaľujú alebo napíšu príbeh, ktorý sme spoločne zažili."

Aby sa deti potešili, chystajú pre nich malú drobnosť: "Ondríka isto poteší nejaká skejterská mikina, Emka je skromná po tatovi. Potešia ju šatičky. A nemala by chýbať ani dobrá kniha. To je viac ako všetky smartfóny a tablety sveta. Pretože to ľudské sa často vytráca a ja to nechcem."

Ondrej chcel dať deťom niečo, na čo si budú pamätať: A takým pekným darčekom pre ne, hoci si to teraz ešte zrejme neuvedomujú, je aj ostatný klip k vianočnému CD, ktorý nahrali s celou rodinou v Tatrách. "Sme tam pokope, pri krbe, aj s mojou mamou, pozeráme si fotky z albumu, ozdobujeme stromček, guľujeme sa, prechádzame sa, tešíme sa z toho, že máme jeden druhého. Raz sa dostanú do veku, že to budú celé inak vnímať a bude to pre nich pamiatka, ktorá sa nedá vynahradiť žiadnymi inými hmotnými darčekmi - keď o 50 rokov uvidia svoju starú mamu, ako vyzerala... To sú pre mňa silné momenty a som rád, že im môžem toto dať."

Kandráčovci ako čerství trojnásobní rodičia. Zdroj: archív O. K.

Najviac sa však tešia z 2 a polročnej Marušky: "Je to malý generál. Dáva nás všetkých do pozoru. Síce je najmenšia, ale v rámci povelov je jednoznačne najväčšia. Celý dom sa točí okolo nej. Diriguje nás všetkých a my počúvame. Lebo je roztomilá - ako vraví naša Emka." Dokonca jeho najmladšia dcéra - kučeravý anjelik Mária, už aj spieva. "Hoci vie iba túto frázu: "A ja taká dzivočka, cingi-lingi bom", ale spieva ju do nekonečna," vytešuje sa Ondrej.