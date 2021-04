Prešli sme niekoľko obcí v okolí Košíc a bola to naozaj bieda. Po oblievačoch ani chýru.

Myslava - nuda

Našu obchôdzku sme začali v košickej mestskej časti Myslava, ktorá je povestná dodržiavaním ľudových tradícií. Teraz však bolo všade ticho, ľudoprázdno, len na jednej z bočných ulíc sme zazreli otca so synom a dcérou, ktorí zvonili pri bráne jedného z domov. To, čo najstarší z trojice mal na pleci, sme pôvodne pokladali za obrovský korbáč. Pri bližšom pohľade sme zistili, že je to nejaká palica s farebnými stuškami. To, či týmto "drúkom vyobšíval" ženy v danom dome, sme sa nedozvedeli. Keď nás muž zbadal, rýchlo ušiel do dvora...

V Myslave sme na ulici namiesto ľudí videli len zaparkované autá. Zdroj: Daniela Pirschelová

Chatári z Maše sedeli doma

Prázdno bolo aj v Baške, časti Maša. Primestská chalupárska, chatárska a záhradkárska osada bola na svoje pomery až príliš pokojná a tichá. Muž, ktorý na dvore sypal sliepkam vaječné škrupiny, na otázku či dnes videl nejakých oblievačov, odvetil: "Sedia doma, boja sa kvôli nariadeniam. Každú chvíľu sem prídu na kontrolu policajti. Nebyť toho, už by sa po ceste motalo plno podnapitých šibačov," povedal pán Vojech. Manželka, ktorá vyšla z domu pozrieť s kým sa jej muž rozpráva, poznamenala. "Je to nuda, ani sa mi nezdá, že je sviatok. Tradične sme mali plný dom hostí, dnes neprišiel nikto, akurát sme telefonovali s deťmi," povedala evidentné nespokojná pani domu.

Kúpači otec so synom z Nižného Klatova: Daniel (9) a jeho otca Miroslav (41). Zdroj: Daniela Pirschelová

Daniel, Miro a medvedí cesnak

V Nižnom Klatove bola situácia navlas rovnaká. Všade prázdno a ticho. Nakoniec sa na nás predsa len usmialo šťastie. Z jedného dvora vyšiel so šibákom v ruke usmievavý blonďatý chlapček s otcom. Pozdravili sa a nenamietali, keď sme si ich odfotili. Miro (41), so synom Danielom (9), bol obliať sestru. "Škoda, že je situácia, aká je, ale s tým nič nenarobíme. Oblievame iba ženy z rodiny, aby boli krásne a zdravé," prezradil zhovorčivý otec. Mladší z dvojice sa pochválil bohatou, hoci trošku netradičnou výslužkou. "Dostal som dvadsať eur, obrovské čokoládové vajíčko z ktorého som hneď ochutnal a tiež medvedí cesnak z klatovského lesa," pochválil tetinu štedrosť.

Na Hlavnej ulici v Košiciach sa nával ľudí nekonal. Zdroj: Daniela Pirschelová

Ľudoprázdne centrum Košíc

Z Nižného Klatova sme zamierili na Hlavnú ulicu v centre Košíc. Sem-tam sme stretli nejakého cyklistu, rodičov s malými deťmi alebo zaľúbený párik na prechádzke. Centrum metropoly východu, ktoré bez ohľadu na to, či je sviatok alebo bežný deň vždy dýcha životom, bolo dnes takmer ľudoprázdne.

