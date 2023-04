Obľúbený muzikant Ondrej Kandráč, rodák zo Šariša, dodržiava všetky zvyky spojené s Veľkou nocou. V prvom rade ich ako správny kresťan aj spolu s manželkou Erikou a tromi deťmi - Ondríkom (10), Emkou (8) a Maruškou (3) prežívajú najmä duchovne. No dodržiavajú aj všetky svetské obyčaje spojené s týmito sviatkami. “Je u nás aj moja mamka, v piatok spoločne s manželkou začali s prípravami veľkonočných jedál,” prezradil nám detaily zo súkromia.

"Mám to šťastie, že protiklady sa priťahujú a ja antikuchár, ktorý nevie uvariť ani špagety, mám po svojej pravici skvelú kuchárku a hostiteľku Eriku, ktorá vyvára všetky tie vynikajúce veľkonočné recepty od šalátu až po hrudku," smeje sa Ondrej. "Vianoce sú najkrajším sviatkom, ale pre kresťanov sú najvýznamnejším," vysvetľuje.

Na stole u nich nebude chýbať ani domáca klobása či domácky údená šunka: "Keďže mám skvelých priateľov a z mojej rodnej dedinky z Krásnej Lúky od Emila som dostal domáce údeniny. Od ďalšej kamarátky Aničky z Krásnoviec od Michaloviec mám zemplínske prošúto. Takže sa už tešíme, ako všetko okoštujeme." Od Veľkonočného piatka dodržiavajú prísny pôst a spomínané pochúťky si doprajú až po posvätení jedál na Bielu sobotu. A nebude u nich chýbať ani muzicírovanie s rodinnou kapelou, jeho deti majú hudbu radi, z čoho sa veľmi teší.

Huslista zdôrazňuje, že u nich sa nikdy nešibalo, ale dievčatá sa oblievali vodou: "Tento zvyk sme si doniesli z našich rodín, ja aj Erika pochádzame od Sabinova. U nás sa vždy kúpalo. Niekedy to nemalo konca - kraja. Niekedy sme v emócii a radostnej atmosfére namiesto veľkonočných piesní spievali vianočné."

A pridal aj príhodu z mladosti, keď ako mladý chlapec chodieval po oblievačke a chcel zapôsobiť na spolužiačku, ktorá sa mu páčila: "Vždy som ctil tradície. A teda som raz oblieval hlineným džbánom. Chcel som na ňu vyliať celý obsah nádoby. Lenže uško mi zostalo v ruke a zvyšok je rozťal plece. Našťastie nebolo treba zošívať. Ale odvtedy som opatrný kúpač."

Milovaný domov Ondreja Kandráča.

Napriek tomu priznáva, že ako "správny" chlap cíti vnútorné uspokojenie, keď môže poriadne pooblievať nejakú ženu: "Mám z toho radosť. A studená voda je pri tom na nezaplatenie. Keď ju vylete na dievča a to po kontakte s vodou zvýskne, zažijete aj skvelé zvukové efekty."

So synom Ondríkom majú v deň oblievačky tajný rituál. Ráno vstávajú skôr ako ich dievčatá. "A poriadne ich vykúpeme, hoci je potom všetko navôkol mokré. Ale berieme to tak, že je to pre ich zdravie. Vlastne, my ich to robíme pre ne," vtipkuje. Pre jeho najmladšiu dcéru Marušku to bude druhá Veľká noc. "Aj ona dostane trochu vody, ale iba tak jemne. Je to naše zlatíčko, náš dirigent. Nechcem si to u nej pokaziť," smeje sa hudobník.

