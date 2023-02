Za všetkým hľadaj ženu. Platí to aj v prípade svetoznámej filmovej hviezdy pôvodom z Belgicka Jeana-Clauda Van Damma (62). Herec pricestoval v utajení na Ukrajinu a neželal si medializovať svoju cestu. Po jeho odchode však vyšli na povrch pikantérie, čo bol pravý dôvod návštevy majstra bojových umení na území vojnou skúšanej krajiny.

Tým hlavným dôvodom mala byť návšteva milenky Aleny Kaveriny. Všetko však napokon nevypálilo tak, ako si dvojica naplánovala. Zdravie zradilo herca v najnevhodnejšom čase. Prvá informácia o tom, že Van Damme je na Ukrajine, sa začali šíriť v nedeľu 11. decembra potom, keď ho jeho priaznivci a fanúšikovia videli v priestoroch istej súkromnej kliniky v Užhorode.

Jeden z lekárov, urológ Mikle Yershov, neodolal a spoločnou fotografiou s belgickým sympaťákom sa pochválil na sociálnej sieti. Vedenie kliniky, kde hviezdu fanúšikovia spozorovali, odmietlo prezradiť, čo herca k nim priviedlo. Mlčanlivosťou ich zaviazal práve Belgičan, ktorý si neželal zverejnenie akýchkoľvek informácií a podrobností o sebe. Spresňujúce info neskôr bolo, že herca museli pre bližšie neurčené zdravotné problémy hospitalizovať na niekoľko dní.

Zdravotné problémy

Šéfovia nemocnice odmietli komentovať dôvody pobytu Van Damma v ich zariadení i na Ukrajine. Špekuluje sa, či akčný hrdina nevyužil služby niektorého z miestnych plastických chirurgov, keďže nie je tajomstvom, že táto turistika funguje aj medzi našimi celebritami. Absolvovala ju napríklad speváčka Dara Rolins, ale aj influencerka Zuzana Plačková. A o hercovi sa už tiež dlhšie hovorí, že má za sebou zopár skrášľovacích zákrokov. Dôvod na to by aj bol. Keďže 62-ročný Van Damme udržiava milenecký vzťah s istou, výrazne mladšou Ukrajinkou Alenou Kaverinou (36) z Krivého Rohu, resp. Kyjeva , kvôli ktorej meral cestu na Ukrajinu.

Michalovčania neverili vlastným očiam

Belgičan, ktorého milujú najmä fanúšikovia bojových umení, potešil svojich priaznivcov v metropole Zemplína v Michalovciach, kde sa svetoznámy herec objavil na radnici. Okrem pózovačiek s primátorom Miroslavom Dufincom sa zapísal aj do kroniky mesta.

Prvý muž Michaloviec sa s fotografiami z návštevy vzácneho hosťa pochválil v utorok večer na sociálnej sieti s dodatkom: "Svetoznámy Jean Claude van Damme navštívil Michalovce. Aj keď len krátka, ale o to vzácnejšia bola dnešná návšteva. Som nesmierne rád, že si našiel čas a prišiel na mestský úrad. Stretnutie s ním bolo naozaj výnimočné a verím, že do srdca Zemplína zavíta opäť. Keďže tento človek nie je len úspešný herec, ale vo veľkej miere sa venuje šíreniu osvety a propagácii športu a bojových umení, veríme, že jeho najbližšia návšteva bude spojená so zaujímavým projektom, na ktorom už teraz pracujeme," zahmlieval vtedy Dufinec. Fotografie, ktoré uverejnil, potvrdzujú jeho slová, že návšteva sa niesla vo veľmi priateľskej atmosfére. Na niektorých záberoch vidieť ženu, veľmi podobnú hercovej milenke Alene.

Návšteva v kabáte

Hovorkyňa mesta Mária Stričková napriek tomu, že dovolenkovala, spresnila, že išlo zo strany herca o veľmi krátku návštevu: "Zastavil sa na radnici cestou z Ukrajiny, kde bol na súkromnej návšteve, na letisko v Poprade, odkiaľ odlietal domov. Zdržal sa u nás možno 15 minút, preto si ani nevyzliekol kabát. Jean Claude Van Damme mal k nám prísť pôvodne 9. decembra (v pamätnej kronike mesta je napísaný tento dátum - pozn. red.), napokon však pre neodkladné záležitostí prišiel až 13. 12. Pri podpise nám namaľoval do kroniky aj podobu zakladateľa bojových umení," povedala Stričková.

Zabýva sa na Zemplíne?

K plánovanej spolupráci mesta Michalovce a hviezdy akčných filmov povedala: "Chceme vďaka nemu viac spropagovať medzi deťmi bojové umenia, keďže máme v Michalovciach veľmi kvalitné kluby džuda a karate. Zámerom je pripraviť pre deti v rámci spopularizovania nielen bojových umení, ale športu vôbec, workshopy, spoločné nácviky zostáv, turnaje, do ktorých by sme ich zapojili. Vhodná a pre obe strany prijateľná forma sa priebežne rieši. Je dôležité, že herec je tejto myšlienke naklonený a chce sa v nej angažovať," pokračovala hovorkyňa.

Utajené dôvody

Prezradila, že návšteva sa uskutočnila vďaka vynikajúcim vzťahom a spolupráci mesta s generálnym konzulátom SR v Užhorode. "Aj preto naši mestskí policajti a zástupcovia GK SR robili hercovi na základe jeho požiadavky sprievod na Ukrajinu, kam sa presúval po prílete z košického letiska na súkromnú návštevu, ale aj pri spiatočnej ceste na popradské letisko," uviedla Plus JEDEN DEŇ michalovská hovorkyňa. Detaily návštevy však nevedela konkretizovať. Ako neskôr vyplynulo, malo byť za tým stretnutie herca s ukrajinskou milenkou Alenou Kaverinou, s ktorou herec napriek tomu, že je ženatý, dlhodobo udržiava vzťah.

Odniesol si ovsené vločky

Pre krátkosť času zotrvania na michalovskej radnici si Van Damme okrem kontaktov na primátora Miroslava Dufinca odniesol aj ďakovný list, knihu o meste, drobné propagačné darčeky a fľašu whisky, ktorej je krstným otcom. "Do balíčka sme mu pribalili aj ovsené vločky, ktoré herec zbožňuje," povedala so smiechom šéfka oddelenia komunikácie, marketingu a kultúry Mária Stričková.

Fotografiami s Van Dammom sa pochválil na sociálnej sieti aj poradca Eduarda Hegera pre Ukrajinu Eduard Buraš. Ten sa s Belgičanom stretol na Generálnom konzuláte SR v Užhorode, kde bol pre isté pracovné záležitosti.

„Svetoznámy Jean Claude van Damme včera, cestou na Slovensko, navštívil Generálny konzulát SR v Užhorode” ... prekvapenie a my sme boli pri tom... počas našej pracovnej návštevy v Užhorode sme sa dozvedeli, že GK SR navštívi osobne Jean-Claude Van Damme, belgický majster bojových umení a výnimočný herec, známy hlavne svojím rozsiahlym zoznamom akčných filmov, na ktorých sme v detstve viacerí "vyrástli"... a jeho "akčné" filmy si pozrieme veľmi radi aj v dnes...

Áno, aj keď krátke, ale výnimočné stretnutie, zaujímavý rozhovor, príjemná atmosféra a milá spomienka..." napísal Buráš a pridal k tomu niekoľko záberov zo stretnutia.

