Chýbali mu Michalovce? Antonina Vadalu, kontroverzného podnikateľa s mafiánskym pozadím, prepustili na slobodu z turínskeho väzenia vo februári tohto roku po tom, čo si odsedel z trestu 4 roky. Benátsky súd ho v roku 2019 odsúdil za medzinárodné obchodovanie s drogami. Hoci talianske média vtedy uviedli, že Vadala pri odchode povedal strážcom, že sa vracia do rodného mesta Bova, nestalo sa tak.

Srdce ho zrejme ťahalo na východ Slovenska. Vadala si zbalil kufre a pricestoval do metropoly Zemplína. Domáci ho však spočiatku nevideli, len sa o tom šuškalo.

Prekvapujúce stretnutie

V uplynulých dňoch sa na sociálnej sieti objavil krátky status: „Je možné, že sediac v Michalovciach na káve, vidím pri vedľajšom stole Vadalu???“ V snahe zistiť podrobnosti, kontaktovali sme autora otázky. „Bolo to teraz v utorok, zastavil som sa v podniku na okraji mesta. Moju pozornosť upútala trojica mužov na terase, boli dosť hluční. Uvedomil som si, že rozprávajú po taliansky. Jeden z nich v modrom tričku a rifliach sa mi zdal povedomý, dokonca, že ho veľmi dobre poznám. Nevedel som si však v prvom momente spomenúť, o koho ide. Neskôr mi doplo, že to je Vadala. Uistil som sa aj tým, že som si pozrel jeho fotku na internete a zhodou okolnosti bolo v článku, kde sa písalo o jeho prepustení z talianskej basy na slobodu. Bol to určite on,“ hovorí muž zo Stredného Slovenska, ktorý si želá zostať v anonymite.

Pribratý Antonino

Dodal, že Vadala bol vo veľmi dobrej nálade, usmieval sa a gestikuloval, ako to vedia len Taliani. „Oproti minulosti je oveľa pribratejší, má vlasy ostrihané na ježka s výraznou plešinou na vrchu hlavy. Chcel som si ho cvaknúť, ale v tom sa nám stretol zrak a potom si ma začal všímať aj zvyšok partie. Priznávam, neopovážil som sa to urobiť. Odišiel som po chvíľke k servírke, aby som zaplatil, a len tak mimochodom som prehodil, či k ním chodí častejšie Antonino Vadala. Dievča mi s kamennou tvárou odpovedalo, že nevie, kto to je,“ popisuje svoj zážitok.

Dodal, že keď sa vrátil na terasu, najstarší z trojice už tam nebol, a po chvíľke odišiel zaplatiť aj Vadala. „Pobral som sa k svojmu autu. Len tak zo zvedavosti som si obzrel parkovisko, či neuvidím nejaké luxusné fáro s talianskou značkou, ale nebolo tam nič extra drahé, čo by mu mohlo patriť," uzavrel svoje rozprávanie.

