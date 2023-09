Limitovanú edíciu luxusného vyhotovenia modlitebníka uviedlo do života známe vydavateľstvo. Netradične, v kostole na východnom Slovensku. V obci, kde chodil do základnej školy Ondre Kandráč. Ten na udalosti nemohol chýbať.

Iba päťsto výtlačkov, náročná tlač, ručné číslovanie strán, viazanie v syntetickej koži so slepotlačou, ozdobné puzdro, biele rukavičky, zlatý 14-karátový medailónik s vyrytým krížikom a certfikát originality od šperkára k nemu. Takéto je unikátne dielo známeho vydavateľstva z jeho Luxusnej knižnice. Zberateľský kúsok si môžete zaobstarať za 300 eur.

Autorom modlitieb v exkluzívnom modlitebníku je katolícky kňaz Vendelín Pleva. Ilustrácie sú od významného slovenského výtvarného umelca Martina Augustína. Použil na ne zlatú fóliu, ktorú patinoval a dokresľoval k nej svoje výtvory. Lenže zoskenovanie zlatých ilustrácií nie je možné bežne dostupnou technológiou, zlatá vyzerala ako tmavá machuľa. A preto museli vymyslieť nový spôsob. Tejto výzvy sa ujal svetovo uznávaný český fotograf Wiliam Drnek. Ten použil špeciálne svietenie a najkvalitnejšiu optiku, aby dosiahol čo najväčšiu vernosť originálu.

No výzvou bola aj tlač. Banskobystrická tlačiareň použila viaceré technológie. Okrem iného aj tlač šiestimi farbami na dosiahnutie vernej reprodukcie zlatej farby, pridanie metalického efektu a zlatých glitrov a nakoniec lakovanie na zvýraznenie detailov. Výsledkom je autentické zobrazenie ilustrácií.

Miestom na uvedenie luxusného modlitebníka sa stal rímskokatolícky kostol v Šarišských Dravciach (okres Sabinov). Súčasťou podujatia boli aj deti z miestnej školy, kde ukončil povinnú školskú dochádzku aj hudobník Ondrej Kandráč. Stal sa hlavnou súčasťou akcie. Nechýbalo ani jeho vystúpenie. Na husliach sprevádzal spev svojej mamy Moniky Kandráčovej, ktorá je známou speváčkou duchovných piesní. “Vždy, keď sa môžem vrátiť k svojim, je to pre mňa zážitok. Keď sa dá niečo preniesť z toho, čo sa deje na Slovensku, do môjho rodného regiónu, tak sa z toho vytešujem. Z tohto projektu sa teším. Ide o modlitby, ktoré patria do úst deťom, lebo od nich znie modlitba najuveriteľnejšie, pretože sú to čisté duše,” povedal nám.

Známy muzikant sa predstavil aj v netradičnej úlohe speváka popového hitu. Spolu s malými školákmi zaspieval známy hit od Leonarda Cohena so slovenským textom dvorného textára Kandráčovcov Vlada Puchalu.