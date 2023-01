Miniséria o Ivete z Trebišova, s ktorou prišla istá súkromná televízia, po odvysielaní prvých dvoch častí prebudila vo verejnosti rôzne vášne. Jedným sa príbeh Rómky zo Zemplína páči, iným nie. Počin českého režiséra Jana Hřebejka na základe scenára Petra Kolečka však poriadne pohol žlčou Trebišovčanov. Tí to vnímali ako "zneuctenie" povesti ich mesta a cítili sa zosmiešňovaní autorom. Apelovali preto na primátora mesta Marka Čižmára, aby "niečo" urobil... a prvý muž mesta neostal k ich výzvam ľahostajný.

Štatutár mesta napísal Otvorený list generálnemu riaditeľovi televízie Marcelovi Gregovi, kde okrem iného spomenul, že dielo významne zasiahlo do bežného života ľudí, pričom mesto je v skutočnosti iné, než ho tvorcovia Ivety zobrazili. Prekáža mu aj to, že minisériu situovali do konkrétneho a nie anonymného miesta.

Rýchla reakcia televízie



Odpoveď telky nedala na seba dlho čakať. „Seriál Iveta vytvorili autori, ktorí patria k slovenskej a českej televíznej a filmovej špičke – Jan Hřebejk, Petr Kolečko, Martin Žiaran a ďalší. Seriál je umeleckou výpoveďou, z ktorej nevyplýva, že východ Slovenska je horší ako západné veľkomesto a že morálne hodnoty ľudí závisia od toho, v ktorom regióne žijú. V našom seriáli nakoniec hlavné postavy nájdu lásku, priateľstvo, vzájomnú úctu, pochopenie i mravnosť. Predtým, ako ktokoľvek vynesie nad seriálom súd, odporúčame dopozerať ho do konca,“ uviedla hovorkyňa TV JOJ Lucia Tuhelová.

Podnet na Radu

Primátor Marek Čižmár okamžite v rámci svojej reakcie uviedol, že mesto sa určite obráti s podnetom aj na Radu pre mediálne služby. Zaujímalo nás, či s odstupom času neostalo len pri slovách. "Podnet bol mestom Trebišov podaný, zatiaľ máme potvrdené len jeho prijatie a to dňa 20. 1. ," napísala Plus JEDEN DEŇ hovorkyňa radnice Martina Mištaničová. Presné znenie podnetu však neuviedla. "Z dôvodu prebiehajúceho konania a hlavne jeho výsledku, by sme ho neradi medializovali."

Štyri a štyri...

Rada pre mediálne služby je viazaná mlčanlivosťou, aj preto konkrétne info o podnetoch nemôže poskytovať. Napriek tomu, sme sa dozvedeli mnohé zaujímavosti, ktoré aktuálne riešia v súvislosti s minisériou. "Televízia odvysielala doteraz len štyri epizódy a Rada do tejto chvíle dostala presne rovnaký počet podnetov. V zákonnej lehote 90 dní od ich doručenia, záznam programu, proti ktorému podnet smerujeme, zmonitorujeme, podrobíme kompletnej obsahovej analýze a Rada rozhodne, či je (ne)opodstatnený a jeho odvysielaním mohlo dôjsť k porušeniu zákona o mediálnych službách," informovala hovorkyňa Rady pre mediálne služby Lucia Michelčíková.

Viac fotografií nájdete v galérii >>>

Sankcie

Hovorkyňa spresnila, že v prípade porušenia zákona Rada začne správne konanie proti vysielateľovi. Musí ho ukončiť do 6 mesiacov od jeho začatia, počas ktorých vykonáva mnohé nevyhnutné úkony. "V praxi to znamená, že rozhodnutie o tom, či skutočne došlo k porušeniu zákona, môže prísť aj po pol roku po odvysielaní prešetrovaného obsahu. Ak Rada rozhodne o porušení zákona, uloží vysielateľovi sankciu, ktorá sa odvíja od toho, aká povinnosť bola porušená," pokračuje Michelčíková.

Vulgarizmy a maloletí

Divákom podľa slov hovorkyne prekážal napríklad výskyt vulgarizmov. "Rada bude pravdepodobne posudzovať, či odvysielaním namietaných epizód seriálu Iveta nedošlo k porušeniu povinností vysielateľa z oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a ochrany maloletých." Odcitovala zároveň, že obsahová služba nesmie propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo hanobiť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, majetku, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, narodenia, národného alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, štátnej príslušnosti, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine.

Správny piktogram

Prízvukuje, že vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby programy, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, boli sprístupnené iba takým spôsobom, aby táto skupina nemohla takéto programy za bežných okolností počuť ani vidieť – napr. zaradiť ich len v čase od 22. do 6. hodiny. Program je zároveň potrebné správne označiť príslušným piktogramom vekovej vhodnosti.

"Za porušenie ustanovenia o ochrane ľudskej dôstojnosti zákon umožňuje Rade uložiť pokutu v rozpätí od 3 000 do 160 000 eur. Za porušenie povinností týkajúcich sa ochrany maloletých pokutu do výšky 100 000 eur," dozvieme sa od Michelčíkovej výšku pálky za porušenie zákona.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom >>>

Anketa Zaujala vás miniséria Iveta a sledujete ju? páči sa mi 21% prvé časti ma zaujali, ďalšie už nie 0% nesledujem programy tohto typu 79% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: