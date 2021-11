Úradníci z Popradu tvrdia, že všetky zákony dodržali. No či brali do úvahy aj vzťah ku konkrétnym pomerom v danom mieste a čase, je otázne. Ľuboš Paulík z Popradu si na Wolkerovej ulici pri železničnej stanici, v susedstve Tatranskej galérie, zrekonštruoval rodinný dom. Investoval do neho nemalé peniaze, izby na hornom poschodí využíva aj na príležitostný prenájom. Nedávno sa však dozvedel, že po oboch strán jeho pozemku majú vyrásť rozľahlé a niekoľkoposchodové bytové domy. Iba necelý meter od jeho pozemku! Jedna bytovka bude mať 5 poschodí, druhá až 7 a ťahať sa budú pozdĺž celého Paulíkovho pozemku. A ešte s balkónmi nasmerovanými do jeho záhrady. Teda všetci prípadní obyvatelia bytoviek budú mať priamy výhľad na jeho terasu a do okien jeho obývačky. Tým stratia on a jeho rodina súkromie. "Ja už ani nebudem môcť vyjsť do záhrady. Rovno sa môžem odtiaľ odsťahovať. Kupoval som si rodinný dom, nechcel som bývať na sídlisku," hnevá sa.

Navyše, podľa projektu budú tri okná na bočnej strane jednej z izieb na hornom poschodí obmurované a výhľad z nich nebude žiaden. Iba na múr bytovky. "Takto mi úplne znehodnotia bývanie. Vynaložil som peniaze na rekonštrukciu domu. Tu v okolí boli nanajvýš dvojpodlažné domy," vraví nespokojný muž.

Anketa Myslíte si, že je výstavba bytoviek z dvoch strán rodinného domu v poriadku? Áno 0% Nie 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Lenže mesto tvrdí, že vydaním súhlasu v územnom konaní nič neporušilo. Vedúca odboru výstavby popradského mestského úradu Kristína Horáková tvrdí, že stavby posúdili z pohľadu ich súladu s územným plánom mesta a s ostatnými právnymi predpismi. "Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná odborne spôsobilou osobou, ktorá musí zohľadniť napríklad aj tienenie susedných objektov," uviedla s tým, že stavebný úrad nemá právomoc posudzovať architektonické hľadisko či „vhodnosť“ tej-ktorej stavby: "Je to vec subjektívneho pohľadu jednotlivca, čo je v rozhodovaní stavebného úradu neprípustné. Ak v blízkosti železničnej stanice môže byť rodinný dom, tak po splnení požiadaviek územného plánu a podmienok dotknutých orgánov tam môžu byť aj susedné stavby na bývanie. V opačnom prípade by to bolo diskriminačné. V danom prípade ide o rodinný dom s ubytovaním, teda každá miestnosť sa posudzuje samostatne, keďže izba na krátkodobé ubytovanie sa neposudzuje rovnako ako obytná izba na trvalé bývanie.“

No treba dodať, že obťažovanie pohľadom je rušivý stav. Zákon proti tomu poskytuje ochranu len v prípade, ak ide o mimoriadnu situáciu a zvlášť závažné a sústavné porušovanie súkromia vlastníka alebo užívateľa susednej nehnuteľnosti. Pán Paulík si myslí, že je to aj jeho prípad. Ako sa proti tomu rozhodol bojovať? Odpoveď si prečítajte v popise fotky v GALÉRII.