O zohyzdený kaštieľ v Ľuboticiach pri Prešove sa strhol boj. Malú stavbu postavenú koncom 17. storočia blízko kostola Narodenia Panny Márie spotvorili v šesťdesiatych rokoch 20. storočia, v čase hlbokého socializmu, keď sa úcta k historickým pamiatkam nepestovala. Zrejme aj to zapríčinilo, že kaštieľ vtedy prestavali na rodinný dom. A tak má azbestovú sedlovú strechu, na fasáde brizolit, okná ako na paneláku.



Pred rokom dokaličenú stavbu získala do majetku cirkev. Teraz ju chcú zbúrať a na jej mieste postaviť novú modernú faru. No nie všetkým obyvateľom je to po vôli. Pritom tento malý kaštieľ, ako ho volajú, nie je zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok. Zrejme bol v minuloti degradovaná, keďže bol necitlivým zásahom dokaličený. Ako informoval Korzár, miestni tvrdia, že z neho vedie podzemná chodba až do kostola.

Kaštieľ v minulosti vlastnili viaceré zemiansky rody. Od rodiny grófa Dessewffyovcov z neďalekých Fintíc zdedil ich majetky v Ľuboticiach, vtedajšom Kelemeši, ich príbuzný barón Július Schell z Veľkej Idy. Neskôr sa dostal do rúk veľkostatkára Alfréda Ardóa, ktorý konvertoval zo židovskej viery na kresťanskú a predal ho rodine svojho hospodára.

Ľubotická farnosť rímsko-katolíckej cirkvi sa ho chystá zbúrať a na jeho mieste má vyrásť nová moderná fara. Na mieste budúceho staveniska sme zastihli miestneho kňaza Františka Voľanského. “Je to v katastri zapísané ako rodinný dom. Donedávna sa v ňom bývalo,” povedal nám o nehnuteľnosti.

Mnohí miestni si myslia, že búranie takmer 400-ročného objektu nie je dobrý nápad. No našli sa aj takí, ktorí sú presvedčení, že investovať do tejto stariny peniaze je zbytočné. A tí, ktorí sú proti, zas kritizujú to, že ich nikto neinformoval ani o projekte novej fary. O tom, aká rozľahlá má byť nová budova, mlčal aj farár. “Áno, nová fara tu má vzniknúť,” potvrdil zámer, ale nekonkretizoval ho. Vraj viac sa dozvieme od hovorcu biskupstva. U neho sme sa informovali, aká má byť veľkosť novostavby, na čo bude využívaná a prečo tam cirkev nepostaví napríklad zariadenie sociálnych služieb. Na túto otázku nereagoval.