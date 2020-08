To je PODOBA! Vyzerá ako LUKAŠENKO, no je to starosta slovenskej obce známej volebným škandálom

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko, ktorý podľa oficiálnych údajov opätovne zvíťazil vo víkendových voľbách na hlavu štátu patriaceho v minulosti do Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR), má na východnom Slovensku dvojníka. A prekvapí vás, o koho ide!

Starosta obce Medzany (okres Prešov) Jozef Kipikaša (70) je výzorom takmer na nerozoznanie od muža, ktorého vyspelý svet označuje za diktátora. A ich rovnaký vzhľad nie je jedinou črtou, ktorú majú spoločnú. Obaja sú vo funkcii dlhé desaťročia. Lukašenko zastáva svoj post od roku 1994, Kipikaša je starostom s výnimkou jedného štvorročného volebného obdobia od roku 1991. "Už mi vraveli viacerí, že sa podobáme," smeje sa Kipikaša.

No a čo hovorí na reči neprajníkov prezidenta o tom, že ho Bielorusi a ľudskoprávni aktivisti považujú za diktátora? "Každý politik sa môže označiť za diktátora," vraví starosta z východu. Na otázku, či aj on používa diktátorské praktiky, sa zasmeje: "Občas áno. Keď treba udržať poriadok.... Ale nie, nepoužívam. No neprajníci a tí, ktorí nechcú dodržiavať pravidlá, to môžu tak vyhodnotiť." Kipikaša počas svojho funkčného obdobia malú obec výrazne zveľadil. Za tie roky tam výlučne za obecné peniaze postavil školu s podkrovnými nájomnými bytmi, telocvicňu, nájomnú bytovku. Teraz dokončil novú materskú školu a dielne na východné predmety. Obec stavala svojpomocne, čím sa jej oproti pôvodnému rozpočtu 700-tisíc eur podarilo ušetriť 200-tisíc.

Obec Medzany sa nedávno zviditeľnila aj počas prezidentských volieb u nás. Na vyše hodinu tam museli 16. marca mimoriadne prerušil hlasovanie. Opitý miestny poslanec totiž počas vhadzovania volebného lístka nečakane ukradol urnu a vybehol s ňou na ulicu. Pri úteku ju odhodil na cestu, hlasovacie lístky skončili na zemi rozhádzané po ceste.

Myslíte si, že sa starosta Medzian naozaj podobá na Lukašenka? V GALÉRII si môžete pozrieť fotografie oboch a môžete porovnávať.