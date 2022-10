Jedinú radosť má v deťoch! S ostatným sa chváliť nemôže. Ba čo viac, zvyšok jej života je jedna veľká pohroma! Ťažké chvíle, ktoré by zamávali nejednou silnou povahou, zažíva Anka odmala.

Narodila sa vo Vranove nad Topľou. Už ako malá dieťa skončila v detskom domove po smrti starých rodičov. Otec jej zomrel, matka o ňu nemala záujem. “So sestrou nás rozdelili, ona putovala do iného domova. Dodnes o nej nič neviem, odvtedy som ju nevidela, darmo som po nej pátrala,” začína rozprávanie.

Jej mama žije vo Švajčiarsku, no žiadnu pomoc od nej čakať nemôže. "Podarilo sa mi s ňou skontaktovať. Namiesto toho, aby mi pomohla, chcela pomoc ona odo mňa a žiadala ma, aby som ju prišla opatrovať,” vraví druhej trpkej rane od ženy, ktorá ju už raz zavrhla.

Anka po dosiahnutí plnoletosti dúfala, že výdajom získa konečne blízku osobu a všety starosti si s manželom podelia a nájde konečne aj ona oporu. Lenže jej šťastie netrvalo dlho. S deťmi Kristínkou (16), Paľkom (12) a Peťkom (7) žije už takmer 6 rokov v krízovom centre. Dostala sa tam po tom, ako ju muž opustil. Našiel si inú a žijú spolu na ulici. O deti záujem nemá, neplatí na, výživné jej posiela za neho štát.

Okrem súčasného pobytu v prešovskom krízovom centre, žila Anka s deťmi aj na iných miestach. Jej manžel sa o deti nestará, neplatí na ne a celá starostlivosť jej na nej. Aj finančná. Lenže kým boli deti menšie, bol aj problém s prácou, pretože ich nemohla nechať samé.

Teraz musí riešiť ďalší vážny problém. V centre môže byť totiž iba dočasne a nájsť si vlastné bývanie je pre ňu takmer nesplniteľný sen. Je totiž samoživiteľka, kúpa drahého bytu na hypotéku nepripadá do úvahy. Do konca roka má síce zmluvu na prácu na 6 hodín denne, no zarobí minimum, iba 400 eur. Spolu s výživným tak mesačne musí vyžiť zo 700 eur.

Pri troch deťoch, ktorým treba platiť školu, krúžky, oblečenie, stravu a bývanie nedokáže ušetriť na depozit, ktorý treba zaplatiť, ak by si chcela nájsť podnájom. "Sociálny byt mi v Prešove nedajú, lebo tam nemám trvalý pobyt. Na mesto Prešov sa tiež nemôžem prihlásiť, lebo trvalý pobyt mám vedený vo Vranove. Tam síce vlastním polovicu domu, lenže je tam vedený dlh. Takže nemám šancu dostať sa k nájomnému bytu od mesta. Pomohlo by mi, keby mi niekto pomohol s depozitom alebo by ma prihlásil na svoju nehnuteľnosť mohla by som si podať žiadosť o sociálny byt," vysvetľuje nešťastná žena svoju bezvýchodiskovú situáciu.