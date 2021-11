Tatranská Javorina i vinice v Strekove: Miesta, kde sa môžete dotknúť neba. Presvedčte sa sami!

Naši predkovia verili, že na Sviatok všetkých svätých sa spája nebo so zemou. O tom, či je to naozaj tak, alebo je to len povera, nech si každý urobí vlastný názor. Isté je, že máme na Slovensku miesta, kde máte pocit, že stačí natiahnuť ruku a jedna z hviezd vám pristane v dlani alebo zvesíte z oblohy slnečnú guľu. Pýtate sa, kde nájdete tieto nádherné miesta? Jedno je v Tatranskej Javorine a druhé v strekovských viniciach. Poďte teda s nami dotýkať sa neba!