Do trojtýždňových jarných prázdnin vkladali svoje očakávania Tatranci a verili, že práve v týchto dňoch tatranské strediská zaplnia prázdninujúcii školáci a ich rodičia zo Západoslovenského kraja a pomôžu tak zmierniť dopady pandémie.

Východniari, ktorí mali školské voľno minulý týždeň, sa sem nenahrnuli a tak miestni podnikatelia dúfali, že počas prázdnin v Bratislavskom kraji budú mať plno.

Vo Vysokých Tatrách sa však obsadenosť hotelov ani teraz dramaticky nezmenila. "Obmedzuje ju stále ešte covid. Nakazených totiž stále pribúda. No obsadenosť mierne stúpla, je v priemere okolo 70-percent. Rovnakú obsadenosť hlásia aj penzióny, trochu menej menšie podhorské zariadenia," uviedla riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.

Bratislavčania Katka (39), Ivan (38), Michal (6) a Emka (9) prišli do Tatier na celotýždňovú dovolenku. "Ubytovaní sme neďaleko, tu v Tatranskej Lomnici. Sme spokojní, sme tu štvrtý raz. No teraz je menej turistov, ako tu bývalo pred koronou, čo nám aj veľmi vyhovuje. Už sa to približuje tomu, čo tu bolo kedysi. Ale ešte to stále nie je ono," zamysleli sa nad počtami turistov v lyžiarskom stredisku.

Lyžiarske strediská v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese hlásia vyťaženosť zhruba na 80-percent. "V tomto týždni snáď bude pekné počasie na jarnú lyžovačku. Snehu je dosť, zjazdovky sú upravené, všetky atrakcie sú otvorené, skončili sa všetky režimy, je otvorené všetko v režime základ, netreba sa ničím preukazovať. Ľudia si môžu slobodne užívať dovolenku," dodala Blašková.

Podľa nej sezóna zachránaná nie je. Stále ju obmedzuje variant koronavírusu omikron. "Niektorí ľudia sa ešte boja cestovať a iní zas odišli za dovolenkou do iných krajín. Určite preto nedosiahneme čísla z roku 2019." Nádej však vidia v letnej turistickej sezóne, ak sa nič dramatické po zdravotnej či politickej stránke nestane: "Mohol by nastať cestovateľský boom, aj zo zahraničia by k nám mohli prísť turisti. Vyzerá to tak, že sloboda cestovania bola úplná a preto predpokladáme, že všetky strediská aj hotely pôjdu naplno."

Aj manažér reštaurácie Dobré časy v Starom Smokovci Daniel Jakubčák vidí sezónu slabšie ako po minulé roky: "Minulý týždeň bol slabší, pritom cez prázdniny na východnom Slovensku sme zvykli mať silný. Predpokladáme, že aj tento týždeň to bude tak. Ale veríme, že ak v lete nebudú odmedzenia pre covid, tak už by to mohlo byť fajn."

