Denne pribúda viac ako tisíc nakazených. Preto sa mapa Slovenska podľa covid automatu zafarbuje čoraz viac. Bardejovský okres je medzi prvými, ktorý sa dostal do druhého stupňa ohrozenia. No od pondelka sa do červenej zóny, prvého stupňa ohrozenia, zaradí 39 okresov. A v nich treba rátať s viacerými obmedzeniami.

Uvoľňovanie a sprísňovanie opatrení od februára určuje covid automat. Ten má päť farieb rizikovosti okresov - zelená (monitoring), oranžová (ostražitosť), červená (1. stupeň ohrozenia), bordová (2. stupeň ohrozenia), čierna (3. stupeň ohrozenia). Do úvahy sa berie pri určovaní farieb okresu aj zaočkovanosť obyvateľov okresu nad 50 rokov. Čim viac ich je, tým je väčšia šanca, že okres skončí v lepšej farbe a budú v ňom miernejšie opatrenia napriek rastúcim počtom nakazených.

V červenej zóne už začínajú platiť prísnejšie opatrenia a tie sa v bordovej a čiernej zóne ešte viac sprísňujú. A preto v Bardejove a okolí je už napríklad povinné rúško aj v exteriéri pri vzdialenosti do dvoch metrov. V základnom režime, teda bez preukazovania očkovania, testu či potvrdenia o prekonaní sú zakázané svadby, športové súťaže, fitká, wellness, plavárne, múzeá aj hotely. Svadby sa môžu organizovať iba v prípade, ak všetci hostia sú zaočkovaní, no svadobčanov môže byť dovedna iba 20. „Som rada, že svadby zrušili. Som bola kategoricky proti veľkým svadbám. Veď je to blbosť, aby deti nechodili do školy ako minulý rok len preto, lebo niekto chce mať dvesto ľudí na svadbe,“ uviedla Jaroslava (47), ktorá má školopovinné dieťa. Postoj antivaxerov sa jej nepáči: „Nerozumiem ľuďom, ktorí čakali na vakcínu, aby sa uvoľnili opatrenia a teraz, keď sú vakcíny dostupné, vymýšľajú sprostosti.“

Prevádzky - reštaurácie, kaviarne a bary môžu v Bardejove fungovať iba v režime, že budú púšťať iba očkovaných. Ostatní môžu konzumovať iba v exteriéri, povolený je aj výdaj cez okienko. „Obsadený vo vnútri môže byť iba každý druhý stôl, lebo musia byť medzi nimi dvojmetrové rozostupy,“ opisovala čašníčka z jednej z miestnych cukrární.

Aj do Múzea na Radničnom námestí púšťajú iba zaočkovaných, povolené sú iba individuálne prehliadky. „A maximálne 26 návštevníkov,“ vysvetľovala nám lektorka Monika Chomová (33).

Bardejovské základné školy zatiaľ zatvorené nie sú. V škole na Wolkerovej ulici mali v stredu v karanténe tri triedy, z toho jednu z prvého stupňa. „Zatiaľ sa nám darí pokryť vyučovacie hodiny v prezenčnom režime. V tých, ktoré sú v karanténe, vyučujeme dištančne. Situácia je vážna, zo dňa na deň sa mení. Jedna trieda sa z karantény vrátila a vzápätí sa do nej dostala druhá. Takže rodičia majú pokyn, že ak má dieťa ráno problém - kašle alebo má soplík, radšej nech zostáva žiak doma, pretože v škole by boli v ohrození ostatné deti. Nechceli by sme, aj kvôli nespokojným rodičom, aby sa prešlo na dištančné vyučovanie. Priamy kontakt s pedagógom sa nedá nahradiť,“ vysvetľovala riaditeľka Dagmar Filipová.

To, čo vravela riaditeľka školy, potvrdili aj rodičia. „Som rada, že prebieha riadne vyučovanie v škole. Pre môjho syna je to úplne najlepšie, čo môže byť. Minulý školský rok bol strašný, stratil akýkoľvek rešpekt ku škole aj k rodičom,“povedala nám Lýdia (31), ktorá má ôsmaka Adriána (14).

Vstup na autobusovú stanicu je povolený s respirátorom, potvrdenia o očkovaní, testovaní či prekonaní nepýta nik. Ani pri vstupe do autobusu.

V meste pravidelne zasadá Mestský krízový štáb. „Z informácií, ktoré na jeho zasadnutí odzneli vyplýva o.i. i konštatovanie o rastúcich počtoch infikovaných, najmä detí v školách: momentálne je v karanténe 25 tried v školách i predškolských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy,“ informoval hovorca Štefan Hij. Krízový štáb rozhodol o zatvorení mestskej plavárne od piatka 1. októbra a o opätovnom monitoringu žiakov pri ich vstupe do budov základných škôl formou merania telesnej teploty.

Samospráva v súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bardejove analyzuje alternatívu pozastavenia až do odvolania vyučovania na II. stupni základných škôl. Zariadenia pre seniorov, mestské obchodné spoločnosti i samotný mestský úrad nezaznamenali (až na ojedinelé, zatiaľ iba nepotvrdené výnimky) nové prípady ochorenia na covid a preto pracujú v nezmenenom režime za dodržiavania všetkých opatrení, vrátane prísnejšieho posudzovania možností návštev klientov v zariadeniach pre seniorov.

Zoznam opatrení v červených a bordových okresoch Covid automatu si prečítajte na druhej strane.