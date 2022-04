Hosťa na rozstrieľanom aute ešte nemali! Zamestnanci prešovského hotela pri známom kúpalisku zostali v šoku, keď im v areáli zaparkoval rozstrieľaný džíp.

Pricestoval ním švajčiarsky novinár na voľnej nohe Guillaum Briquet, ktorý pred smrťou utiekol z Ukrajiny, kde bol 5 týždňov. Pred pár dňami sa tam takmer stal obeťou ruských vojakov. Strieľali po ňom a okradli ho pri dedine Vodyano-Lorino v regióne Nikolajev na juhu Ukrajiny. "My tohto pána už poznáme. Ubytoval sa u nás, keď išiel na Ukrajinu. Už vtedy som bola prekvapená, že tam ide v tejto situácii. A keď sme uvideli auto, keď sa k nám vrátil, bolo nám jasné, že to nie je film, ale realita," vravela nám šokovane manažérka hotela Plaza Beach Milica Michrinová.

Desivé zábery reportéra z vojny na Ukrajine si môžete pozrieť TU >>>

Guillaum spolupracuje s renomovanými vydavateľstvami, publikoval v New York Times, pracoval pre Discovery. Vojnové konflikty dokumentoval v Iraku, Karabachu či Sýrii. No to, čo zažil na Ukrajine, mu vyrazilo dych. Nielenže po ňom strieľali ruskí vojaci napriek tomu, že mal novinárske označenie Press, ale ešte ho aj okradli. Vzali mu počítač, kameru a z vrecka vybrali peniaze. "Aj v Iraku a Sýrii po mne niekoľkokrát strieľali. V Sýrii som sa stretol aj s džihádistami, ale tí mi nikdy neukradli peniaze. Bol to pre mňa veľký šok, že mi vojaci oficiálnej ruskej armády vzali peňaženku," vravel prekvapene.

Vojaci najprv štyrikrát vystrelili na Briquetovo vozidlo, jedna strela len tesne minula jeho hlavu. V spánkovej oblasti na hlave a na paži mu zostal šrám. Guľka zasiahla aj čelné sklo. "Išiel som smerom na Mikolajev, keď začali po mne strieľať. Okamžite som zastavil a odstavil auto na kraji. Keď sa objavilo zo desať vojakov, povedal som im, že som novinár a pýtal som sa, čo sa deje. Prišli ku mne a povedali mi, že sú Rusi. Jeden z nich bol Ázijčan. Traja z nich ma hodili na chrbát. Siahli mi do vrecka, vzali mi peňaženku, počítač a fotoaparát. Ďalší vojaci všetko vyložili z auta na ulicu. Ich veliteľ ma obvinil, že som špión. Vysvetlil som im, že som žurnalista, že toto je novinárske auto, preukázal som sa preukazom. Musel som im odblokovať telefón, keď zistili, že sú tam dokumentačné zábery, zmenili trochu postoj. Zaujímalo ich, či mám GPS," opisoval novinár strastiplné chvíle.

Zrazu dôstojník povedal, že má tri minúty na to, aby odišiel, inak ho zabijú: "Vravel som im, že mám poranenú ruku a hlavu a že nedokážem teraz všetky veci naložiť do auta. To sa nedá stihnúť za tri minúty a poprosil som ich nech mi pomôžu." Čo sa dialo potom a prečo sa mu podarilo živému ujsť? Čítajte v popise fotky v GALÉRII. Napriek tomu, čo reportér prežil, sa chystá teraz do Sýrie na päť týždňov a potom sa plánuje vrátiť späť na Ukrajinu.

Prečítajte si tiež: