Obce stratili podporu od štátu na zamestnávanie najchudobnejších. A tak tí, ktorí si prácou pre obec mohli privyrobiť aspoň zopár eur, znova žijú na hranici biedy. “Veľmi by som chcela pracovať, vzala by som čokoľvek, len aby som priniesla do rodiny väčší príjem. Manžel ochorel, je v nemocnici, nedávno sa zaevidoval na úrade práce, ale zatiaľ nič nedostal. Máme päť detí. Náš mesačný príjem je iba 250 eur, takmer celú sumu minieme na zaplatenie poplatkov za bývanie, vodu, elektriku,” vraví smutne Pavlína Moskaľová (32) z Breznice (okres Stropkov). Podobne je na tom aj jej suseda Zuzana Bartková (41): “Manžel je živnostník, počas lockdownu prišiel o zákazky. So šesťročným synom musíme vyžiť zo 190 eur a z nich zaplatiť aj všetky poplatky. S veľkou radosťou by som prijala akúkoľvek prácu.”

Obe ženy po minulé roky pracovali pre obec na aktivačných prácach či rôznych projektoch na podporu zamestnanosti. Získali tak vyšší finančný príjem do domácnosti, žilo sa im trochu ľahšie. Teraz netrpezlivo čakajú, kedy im starosta obce Slavomír Brendza znova bude môcť ponúknuť prácu. “Patríme k najmenej rozvinutým regiónom s vysokým percentom nezamestnaných osôb. Nezamestnaní u nás pomáhali s údržbou obce, svojpomocne sme postavili chodník, autobusovú zastávku, pomáhali s kosením, murovaním. Naučili sa pracovným návykom, niektorým remeselným činnostiam a tak si nniektorí z nich dokonca založili živnosti. Máme pre našich nezamestnaných prácu, ale nie peniaze, pretože štát zastavil financovanie niektorých projektov,” vysvetlil Slavomír Brendza a podobný postoj zaujali aj starosta Krásnohorského Podhradia Peter Bollo, Peter Tirčák z Čertižného (okres Medzilaborce) a Daniel Lorinc z Kladzian (okres Vranov).

Nezamestnaní boli v Breznici (okres Stropkov) prínosom pre obec. A oni vďaka tomu, že ich starosta cez úrad práce zamestnal a štát prispel na ich mzdu, si dokázali vylepšiť rodinné rozpočty a žilo sa im ľahšie. V regióne s veľkou nezamestnanosťou inú šancu na prácu nemajú. Zdroj: archív obce Breznica

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) už od vlaňajšieho marca apelovalo na vládu a žiadalo opätovne zavedenie do praxe nástroje aktívnych opatrení trhu práce – na podporu regionálnej zamestnanosti. “Doteraz nemáme odozvu. V mestách a obciach je čo robiť, sú ľudia, nie sú peniaze. Štát si musí čo najskôr uvedomiť vážnosť situácie a uvoľniť financie, aby zabránil tomu, aby mnohí ľudia upadli do zložitej finančnej situácie. Ak dokázal pomôcť v rámci rôznych iných balíkov pomoci súkromným firmám, my nechceme nič viac ani menej. Iba to, aby štát hodil záchranné koleso aj mestám a obciam,” zdôraznil hovorca ZMOS Michal Kaliňák.

Hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Michaela Slivková Kirňaková tvrdí, že spolu s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny pripravujú aj v tomto roku nové projekty aktívnej politiky trhu práce vzhľadom na to, že bol vždy veľký záujem o projekty aktívnej politiky práce, ako zo strany uchádzačov o zamestnanie, tak aj zo strany zamestnávateľov: "O ich spustení budeme včas informovať." Dodala, že každý úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný zohľadniť aktuálnu pandemickú situáciu v okrese.

