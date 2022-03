Smrť veľkej športovej legendy Štefana Pálla († 82) z Prešova zasiahla futbalový svet. Rodák z obce Orkucany pri Sabinove, ktorý zasvätil svoj život futbalu, zomrel 24. marca 2022. Prečítajte si v popise fotky dojímavé slová vnučky zosnulého.

Svoju futbalovú kariéru začínal Š. Páll ako dorastenec v Sabinove. Ako útočníkovi sa mu darilo, v jeho 17 rokoch ho už preradili do „A“ mužstva. Prvý zápas odohral proti Kamenici nad Cirochou, Sabinov vyhral 6:0 a jemu sa podarilo streliť tri góly. Do Tatrana Prešov, najstaršieho zo všetkých slovenských futbalových klubov, prestúpil v lete 1958. A odvtedy až do roku 1968 reprezentoval zeleno-biele farby. „V mužstve vtedy hrali legengy Šimanský, Semeši, bratia Laco a Rudo Pavlovičovci, Večerka, Malaga, A. Varga, Ferenc, Petroš,“ zaspomínal pred štyrmi rokmi pred prešovským športovým novinárom Jánom Jacošom v Prešovských novinách.

Páll v prvej československej lige dokonca odohral 129 zápasov a strelil 8 gólov. Dres klubu hájil aj v prvej československej lige, keď získali druhé (1964/65) a tretie miesto (1963/64). Ako víťaz Slovenského pohára hral v jeho finále proti Dukle Praha. Aj keď v ňom Tatran Prešov neuspel, klub aj s hráčom Pállom reprezentoval československý futbal v Pohári víťazov pohárov 1966/67. V predkole hrali s Bayernom Mníchov. Tatran doma remizoval 1:1, v Mníchove prehral 2:3. Hráčsku kariéru ukončil v druholigovom Svite v roku 1971 ako 32-ročný.

Zosnulý futbalista po ukončení hráčskej kariéry pôsobil aj ako tréner. „Futbal som hral pätnásť rokov, ako tréner som pôsobil dvadsaťpäť rokov. Som dlhoročným členom futbalových internacionálov Tatran Prešov. Za to všetko ďakujem mojej manželke, ktorá ma v týchto činnostiach podporovala," povedal na záver spomínaného rozhovoru. Štefan Páll pôsobil aj ako predseda Oblastného futbalového zväzu v Prešove, vyštudoval Pedagogickú fakultu v Prešove.