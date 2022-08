Svetové agentúry vydali v utorok večer správu o skone posledného prezidenta Sovietskeho zväzu Michaila Gorbačova († 91). Na čele ZSSR bol od roku 1985 do roku 1991, keď došlo k jeho rozpadu. Naposledy vydýchol v nemocnici, kde bol pre svoje chabé zdravie dlhodobo hospitalizovaný. Jeho smrť zarmútila aj Rudolfa Schustera.

Gorbiho, ako znela skrátená verzia priezviska bývalého sovietskeho pohlavára viazalo priateľstvo aj s naším exprezidentom Rudolfom Schusterom. Ten sa tým nikdy netajil, hoci ako priznal, mnohí neprajníci sa aj s ohľadom na to, nevyjadrovali sa na jeho adresu mimoriadne priateľsky.

Odpoveď neprišla

Dlhé roky mali zaužívané, že Schuster poslal Gorbačovovi zdravicu k Novému roku a ten mu na ňu odpovedal listom. Výnimkou bol však začiatok roka 2022. "V januári som mu oficiálne cez našu prezidentskú kanceláriu poslal list, ale odpoveď naň už neprišla. Neviem, či sa k nemu nedostal, alebo už bol v takom zdravotnom stave, že si ho neprečítal, prípadne už nevládal napísať odpoveď. Netuším, čo sa mohlo stať. Predpokladal som, že je to určite niečo vážne, keďže nebolo to jeho zvykom," hovorí evidentne zronená bývalá hlava štátu. "Dozvedel som sa o jeho smrti dnes ráno (v stredu 31. augusta - pozn. red.) z médií. Netajím, zarmútilo ma to. Veď sme spolu toho mnohé zažili. Aj potom, čo sme skončili na svojich postoch, sme boli v intenzívnom kontakte. Dokonca som bol aj na oslave jeho osemdesiatky i osemdesiatpäťky," spomína Schuster.

Podobnosť s Dubčekom

Ten porovnáva spôsob vedenia politiky, správania a konania Gorbačova s tým, ako to robil Alexander Dubček. "Obaja volali po zmene, nie však samoúčelnej, ale v záujme ľudí. Michail bol presvedčený, že dedičstvo, ktoré zanechal Leonid Brežnev je potrebné zmeniť za niečo nové a zmysluplné. Sklamaním pre neho bolo, že vlastní ho nepochopili a vystúpili proti nemu. Škoda, že dnes je politikov typu Gorbačov ako šafranu. Bol mužom dialógu za rokovacím stolom, nie konfliktu, a už vôbec nie vojnového," prízvukuje slovenský exprezident. Nepominie zásluhy Gorbačova ako vtedajšieho generálneho tajomníka ÚV KSSZ pri rokovaniach s USA, keď bol americkým prezidentom Ronald Reagan. "Predstavitelia obidvoch svetových mocností sa stretli 11. a 12. októbra 1986 na samite v Reykjavíku (metropola Islandu je na pol ceste medzi Moskvou a Washingtonom - pozn. red.). Stretnutie oboch predstaviteľov na najvyššej úrovni nadviazalo na to, ktoré sa uskutočnilo v novembri 1985 v Ženeve," približuje významné historické fakty.

Prelomový samit

Hoci podľa historikov samit v Reykjavíku nepriniesol očakávané výsledky, prispel k zmierneniu nedôvery medzi ZSSR a USA a naštartoval proces vedúci k ukončeniu studenej vojny. Výsledkom dialógu začatého v islandskom hlavnom meste bola zmluva o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu, ktorá bola podpísaná 8. decembra 1987 vo Washingtone.

Pamätné miesto

Rudolf Schuster si atmosféru stretnutia pripomenul spolu s Gorbačovom. „Boli sme v Reykjavíku. A sedeli za stolom, pri ktorom rokoval s Reaganom. Rozprával mi, aké to vtedy bolo, keď sa začala písať história mierovej spolupráce medzi Východom a Západom a odzbrojovania sveta. Spomenul aj rôzne detaily, ktoré predtým neboli zverejnené. Aj som mu povedal, že by bolo fajn, keby spolu s nami tam bol aj americký prezident. Bohužiaľ, už to nebolo možné, keďže Ronald Reagan bol už po smrti," povzdychol si Schuster.

Nobelova cena

Gorbačova, ktorý sa svojím kultivovaným vystupovaním vymykal z rámca vtedy známych sovietskych politikov a ich predchodcov, si svetová i západná verejnosť obľúbila. Nebolo tajomstvom, že politik svojím šarmom očaril aj mnohé príslušníčky nežnejšieho pohlavia. Zaujal ich aj znamienkom tzv. plameňom, ktorý mal na temene hlavy a časti čela.

V roku 1990 získal Nobelovu cenu za mier.

S jeho menom už navždy bude spojená glasnosť a perestrojka.

Za milovanou Raisou

"Michail bol rodinne založený. Nadovšetko miloval svoju manželku Raisu († 67), dcéru Irinu a neskôr vnúčatká. Smrť životnej partnerky v roku 1999 ho veľmi zlomila. Jej odchodom stratil svoju najväčšiu a najvernejšiu podporovateľku a radkyňu. Nikdy sa s tým celkom nedokázal vyrovnať," uzavrel svoje spomínanie Rudolf Schuster.