Vladimír Ledecký bol jedným z najúspešnejších starostov na Slovensku. Pod jeho vedením nastal v Spišskom Hrhove (okres Levoča) rozmach vo všetkých oblastiach života. Pribudli stovky stavebných pozemkov, obec založila sociálny podnik a dala prácu dlhodobo nezamestnaným. Každoročne v obci organizovali viacero úspešných kultúrnych podujatí. Do diania vtiahli aj dovtedy neprispôsobivých, zapájali ich do rôznych aktivít, pomohli im za vopred stanovených podmienok stavať domy a dokázali ich integrovať natoľko, že aj deti z osady dosahujú v škole výborné výsledky. Týmto prístupom zaujali aj novinárov z denníka New York Times a ocitli sa na jeho titulke. Po 22 rokoch cítil potrebu posunúť sa inam a dnes pôsobí ako štátny tajomník na ministerstve informatizácie. A ako inak, na starosti má regionálny rozvoj.

Ako starosta ste šéfovali celej obci. Môžete teraz ovplyvňovať riadenie ministerského úradu?

Rezortizmus funguje dokonale, takže tú svoju oblasť určite. Mám na starosti regionálny rozvoj, doteraz som nenarazil na žiadnu zásadnú prekážku. Som prekvapený, premiér zatiaľ všetky veci, ktoré sme navrhli nám schválil a rešpektuje odborné názory.

Z vlastnej vôle ste ukončili starostovanie napriek tomu, že ste bol jeden z najúspešnejších starostov. Prečo ste si povedali, že končím a idem robiť niečo iné?

No 22 rokov úplne stačilo. Mal som odísť skôr. Teraz riešim veci, v ktorých som doma. Či sú to najmenej rozvinuté okresy, sociálne podnikanie alebo strategické plánovanie, témy ktoré sme pomáhali robiť v iných obciach, regiónoch, v rôznych iných projektoch. Ale musím povedať, že nikdy v živote som nečítal také množstvo materiálu odkedy som nastúpil do parlamentu a neskôr do vlády ako štátny tajomník. Pre mňa je to najproduktívnejšie obdobie v živote.

Štátny tajomník miisterstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Vladimír Ledecký. Pred vstupom do veľkej politiky bol 22 rokov starostom v obci Spišský Hrhov (okres Levoča), ktorá sa stala Dedinou roka. Zdroj: Ingrid Timková

Práca na ministerstve?

Áno. Musíme meniť niektoré veci, úrad sme našli v stave, keď práce meškali, alebo nefungovali vôbec pripravujeme sa na nové obdobie pre eurofondy. Po vražde Kuciaka a jeho snúbenice akoby zastali práce na úrade vlády. Musíme dobiehať a v niektorých oblastiach máme iné predstavy. Chceme dať moc do regiónov, čo nikdy na Slovensku nebolo, ale nemáme v kompetencii robiť reformu verejnej správy. Takže to je taká epochálna záležitosť. Komunikujeme s regiónmi, nastavujeme procesy, ale je to veľmi ťažké. Lebo na Slovensku je to tak, že keď mne zdochla koza, tak nech zdochne aj susedovi!

V akom zmysle?

Spojiť v spolupráci dve mestá a presvedčiť ich, že majú potenciál rozvoja, že všetky dokumenty o tom hovoria. A oni si napriek tomu idú stále svoje. Súdržnosť, spolupráca a vytváranie možností pre regionálny rozvoj je tu veľmi ťažká úloha. Obce sa u nás berú sa ako konkurenti a nerozmýšľajú o tom, ako by spojili sily a spolupracovali. To je obrovský problém. Hľadajú všetky možné výhovorky a od začiatku je vidieť, že rivalita zo športového poľa sa prenáša aj do politického. A to ma veľmi prekvapilo.

Máte na mysli Banskú Bystrica a Zvolen?

To je také najvypuklejšie, ale netýka sa to iba ich. Je to náročné, myslel som si, že na to budeme potrebovať menej energie. Veril som, že priviesť samosprávy ku spolupráci bude ľahké, lebo všetko odborné a progresívne za posledné roky k tomu smeruje. Existujú dokumenty Európskej komisie, Svetovej banky, náš národný a dokonca aj miestne dokumenty, ktoré si vytvorili v území a hovoria o výhodnosti, ba až nevyhnutnosti spojenia síl.



Aký je problém so spomínanými mestami?

Tie mestá sú úzko prepojené, v oboch sú univerzity, výrobné závody, štátne inštitúcie aj kultúrne ustanovizne, sú od sebe vzdialené zopár km. To územie má ako celok obrovský potenciál, územie národného významu, ktorých je na Slovensku len niekoľko. Keď sa tam vytvorí spoločná vízia a stratégia, vložia peniaze, územie expanduje. Len sa musia mestá spojiť koncepčne prepojiť a ťahať za rovnaký koniec. Robiť to samostatne nemá ten žiadúci potenciál. To nie je tak, že si to teraz niekto vymyslel. Regionálni lídri musia využiť šancu a nie stavať sa proti spoločnému. Ja viem, že najjednoduchšie je povedať, tu mi dajte peniaze, ja som pánom, urobím len pre svojich a nikto nech sa mi do toho nestará. Lenže dnes to nie je cesta.

Prečo nie?

Lebo tam kde pochopili že spolupráca posúva k rozvoju a prosperite, žijú dnes lepšie. Pozrite sa do fungujúcich regiónov vo svete, trebárs len v susednom Poľsku. Tie už dávno pochopili, že dvaja sú viac než jeden. Okrem toho Chceme nastaviť nový systém na čerpanie eurofondov. Doteraz to bolo tak, že sa vypísala výzva. Všetky obce si vypracovali projekty, majetkoprávne vysporiadali pozemky, získali stavebné povolenia a všetko čo k tomu bolo potrebné a prihlásili sa. Prišlo 300 projektov a mohlo sa podporiť iba 30. Zvyšné šli do šuplíka alebo do koša. Teraz to nastavujeme tak, že sa v území dohodnú. Ty urobíš vyhliadkovú vežu, ty mostík, ty opravíš kaštieľ a s miestnosťou na stretávanie sa a na svadby. Teda nie v každej obci to isté, ale ide o synergiu, dohodu, kooperáciu. A tak by nemuseli súťažiť, ale koordinovane realizovať svoje potreby, riešiť svoje i spoločné problémy, napredovať a prosperovať.

Ak by mali územia všetkých úrovní zmysluplnú a reálnu stratégiu rozvoja a premyslený spôsob jej financovania, o aktivitách, projektoch, investíciách by nerozhodovali ministerskí úradníci, ale priamo v regióne Rady partnerstva, v ktorých by bolo zastúpenie štátu, obecných samospráv, VÚC, socioekonomických partnerov - podnikatelia, univerzity, neziskové organizácie. Aktivity by sa realizovali kontinuálne, finančné zdroje tiekli plynule, efektívne, zmysluplne.

Veľmi podobne to funguje v Poľsku, Maďarsku v Česku. Títo naši susedia dokážu európske peniaze operačných programov ako IROP, čerpať na 100 percent. Slovensko ledva na 40 percent. Sú teda spôsoby ako dynamicky rozhýbať rozvoj regiónov, ako rýchlo dostať do územia peniaze a odbúrať byrokratickú časť. Len to musíme konečne urobiť.



Čiže toto je ten regionálny rozvoj a nie to, že sa peniaze prideľujú každej obci, na čo si zmyslí?

Presne. Keď som bol ešte starostom, tak sme stavali kúpalisko nie kvôli tomu, že sa tam budú chodiť kúpať iba naši obyvatelia a nikoho tam nepustíme. Stavali sme sa k tomu ekonomicky. V okrese kúpalisko nie je, najbližší aquapark je pomerne ďaleko, ale ten je len pre solventnú klientelu. Nastavili sme lokálne prijateľné ceny a ľudia z celého okresu chodili k nám a tak je kúpalisko ekonomicky udržateľné a nemusíme na neho doplácať.

V susednej obci majú priehradu, tam by sa dal urobiť areál na člnkovanie. Keď chceme rozvíjať napr. cestovný ruch a do regiónu dotiahnuť ľudí, tak sa to nebije, ak sú aktivity rôzne. Práve naopak mestá a obce v regióne musia navzájom komunikovať a spoločne plánovať tak, aby kooperáciou prosperovali. Toto sú princípy rozvoja i spôsoby efektívneho využívania podpory Európskej únie. Samosprávy tak nemusia súťažiť a ľahko získajú financie na svoje aktivity.

Doteraz Slovensko takto nepostupovalo, nevyužívalo možnosti pre dynamickejší rozvoj. Musíme to konečne zmeniť. Viem, že nové veci vyvolávajú obavy a možno až odpor. Jednou z vážnych príčin je aj neznalosť, neschopnosť vykročiť z kruhu stereotypného myslenia. V susednej dedine zabili pred sto rokmi farára, lebo sypal do studne vápno. Pritom on ho chcel iba vydezinfikovať. Práve primátori väčších miest by mali byť tí osvietení, inovatívni vizionári, ktorí presadzujú spájanie, komunikáciu a šírenie myšlienok o spolupráci, lebo iba tak nastane želateľný rozvoj.

Toto je to strategické plánovanie?

Úzko to s ním súvisí. Stratégia rozvoja sa však tvorí na základe dát a analýz o tom, akými zdrojmi územie disponuje, ako sa vyvíja demografická krivka, koľko mladých odchádza do zahraničia či prichádza, koľko nemocníc budeme potrebovať, koľko turistov k nám chodí a čo potrebujeme a na čom budeme stavať a veľa iného. Potom sa musíme pozrieť čo podporuje Európa. To sú environmentálne projekty, projekty udržateľného ekonomického rozvoja, digitálne projekty, projekty inovácií, moderného vzdelávania, vedy, výskumu a i.

Väčšina samospráv to pochopila a prišli nám úžasné stratégie. Celé Slovensko to zatiaľ pochopilo, okrem B. Bystrice, ale dúfajme, že aj oni raz pochopia a dospejú k spolupráci. Toto má v rukách primátor Bystrice, lebo Zvolen chce spoločný, partnerský projekt. Dokonca zastupiteľstvo Zvolena vyzvalo poslancov Bystrice, aby naozaj začali spolu komunikovať a spolupracovať na spoločnom území udržateľného rozvoja . Ale primátor so svojimi poslancami sa bráni. Samospráva sa môže rozhodnúť ako chce. Je to jej právo. My ich nemôžeme nútiť. Neostane nám však iné, len skonštatovať že svoj najväčší spoločný potenciál nevyužili.



Aj obyvatelia regiónu môžu do strategického plánovania hovoriť?

Samozrejme. Plánovanie je verejné, pozývajú sa okrem odborníkov zo samosprávnych a štátnych inštitúcií aj neziskové organizácie, podnikateľský sektor, akademická obec a iní partneri. Ak sa obzriem späť, úspech obce v ktorej som bol starostom spočíval v tom, že ako jedna z prvých samospráv na Slovensku sme začali plánovať. Mali sme plán rozvoja na 7 rokov. V ňom bolo spracované, čo urobíme. Jedným z bodov bolo dať prácu ťažko zamestnateľným ľuďom, aby platili dane, posielali deti do školy. Plán sme stihli za 4 roky a robili sme ďalšie a ďalšie. A do plánovania sme vtiahli ľudí a tí si uvedomili, že môžu ovplyvňovať dianie v obci.

Čo sú sociálne inovácie?

Sú to riešenia spoločenských problémov nekonvenčnými spôsobmi, s pozitívnym dopadom na spoločnosť. Keď nefunguje jeden prístup, musí sa robiť po novom. Dobrými príkladmi sociálnej inovácie je vznik sociálnych podnikov. Môže to byť napr. sociálny podnik ako nástroj na zamestnanie hendikepovaných ľudí, ktorým časť výplaty štát hradí. Netreba predkladať projekt žiadnym komisiám, je to zo zákona. Sociálna inovácia je aj to, že sa urobí napríklad aplikácia, ktorá umožní lepšie komunikovať s úradom práce alebo s potencionálnymi zamestnancami. Nie je to hmotná vec, ale spoločensky prospešná, na zlepšenie života ľudí. Europska únia výrazne podporuje inovácie. Je to naša budúcnosť.



Čo je najväčší problém v regiónoch?

Málo rozvinuté regióny. Každá krajina únie rieši takýto problém, ale také veľké rozdiely ako na Slovensku sú málo kde v Európe. Bratislava patrí medzi 10 najbohatších regiónov v Európskej únii a potom väčšina regiónov je na chvoste rozvoja a prosperity.



Existuje riešenie?

Treba decentralizovať. Keď sa pozrieme na tabuľku štátov, kde kompetencie dali regiónom, obciam a mestám, tak to sú najúspešnejšie štáty ako Švajčiarsko, Švédsko. A to hovorí o tom, že regióny môžu vedieť lepšie rozhodovať, keď dostanú kompetencie a peniaze.



Podarí sa to niekedy?

Máme to v programovom vyhlásení vlády, ale ja si myslím, že to budeme odkladať dovtedy, kým nám nebude nebo padať na hlavu a potom to bude musieť niekto urobiť za nás. Už sa to naozaj odkladá veľmi dlho.



Na ministerstvo ste si vzali svojho blízkeho spolupracovníka Michala Smetanku, prečo?

Je jeden z najlepších strategických plánovačov na Slovensku. Venuje sa tomu dlhoročne viac ako 20 rokov, či už ide o rómsku stratégiu, stratégie vyšších územných celkov, stratégie miest a obcí. Facilitoval tie procesy a pripravoval ich. Jeho poznatky a skúsenosti s regionálnym rozvojom, sociálnym podnikaním, rozvojom regiónov a jeho historické poznatky sú na nezaplatenie.

Prišli ste tam dvaja východniari. Ako sa na vás pozerali v hlavnom meste?

Fungujeme veľmi dobre. Mnohých presvedčil náš praktický pohľad a skúsenosti regionálnych manažérov. Je výhodou, že sme ľudia z praxe a nie teoretici, čo sa veci naučili v škole, v hlavnom meste. S tými samozrejme veľmi radi spolupracujeme a vhodne sa dopĺňame. Ale samozrejme stretávame sa aj s nepochopením, je jeden primátor krajského mesta, ktorý vie všetko najlepšie. Ale je to človek, ktorý sa s nepochopením stretáva dlhú časť života. V jednej strane chcel byť predseda, ale nepochopili jeho kvality, potom chcel zakladať svoju stranu, ale tiež to ľudia nepochopili, na Slovensku chcel urobiť 16 kantónov, funkciu prezidenta označil za zbytočnú a tak ďalej. Richard Rybníček má v dobrom taký komplex spasiteľa. Na vlastné uši som zažil na Ústrednom krízovom štábe, ako mu premiér Matovič povedal, aby sa mu už prestal verejne ospravedlňovať lebo, keď to povedal piaty krát, tak to vyzeralo, ako by sa veľmi chcel stať lídrom kandidátky Oľano v ďalších voľbách. Čo asi chce, len nemusí to robiť tak okato a pred 40 ľuďmi.

Je pre mňa tiež nepochopiteľné, že on ako prezident Únie miest kritizuje schválenú víziu a stratégiu Slovenska. Dokument, ktorý určuje, kam sa bude uberať Slovensko o 10 rokov.

K tomu dokumentu nám prišlo 360 pripomienok. Veľmi veľa ľudí sa na jeho príprave roky podieľalo. Po zapracovaní pripomienok šiel materiál do vlády. A pán Rybníček nám odkázal, že on s ním nesúhlasí a všetko je zlé. No na to je pripomienkovací pro

ces a jeho ľudia sa ešte pred jeho vyjadreniami s plánom stotožnili.

A čo budete robiť po nastavení procesov v čerpaní eurofondov?

Druhou dôležitou oblasťou sú najmenej rozvinuté okresy. Meníme zákon, lebo v čerpaní financií pre tieto okresy neboli takmer žiadne pravidlá. Doteraz to fungovalo tak, že okresný prednosta, ktorý bol väčšinou šéf okresnej vládnucej strany, si menoval výbor, vyhlásili výzvu a ročne rozdeľovali cca milión eur. A rozdeľovali ich svojim, na rôzne vymyslené, samoúčelné a okresu nič neprinášajúce projekty. Napríklad pod rúškom rozvoja cestovného ruchu pridelili tisíce na výmenu kúrenia v hoteli.

Alebo súkromne hospodáriacemu roľníkovi (SHR) pridelili 20-tisíc eur na traktor. Nemusel vytvoriť žiadne pracovné miesta. Len problém bol v tom, že okrese je 200 SHR a dostal len jeden vybraný.

Toto bola živná pôda pre korupciu a klientelizmus. Napríklad v okrese Sabinov až 75 % projektov nevytváralo žiadne pracovné miesto. Alebo boli také privilegované mestá. Jedným z nich bol Kežmarok, politicky previazaný s vtedajšou vládou, ale na úkor ostatných samospráv. Dokázali odčerpať podstatnú väčšinu peňazí určených pre rozvoj celého okresu. Bez ohľadu na tých slabších s najväčšími problémami.

Sklamalo vás niečo po príchode do veľkej politiky?

Politici. A to teraz hovorím, že aj koaliční, aj opoziční, aj neviem akí. Mnohí z nich kopú sami za seba a spoločný záujem či konanie dobra ide bokom. Možno by bola potreba menej ega a viac počúvať ľudí, ktorí rozumejú svojmu odboru, majú nato aj životné skúsenosti, aj papiere. Proste obklopiť sa múdrymi, schopnými ľuďmi.

Spolu s vami do parlamentu zvolili aj vašu dcéru. Aké to je, drať poslanecké lavice spolu s dcérou?

Každý sme si išli svojou cestou. Ona začínala od najvyššieho postu, z prezidentského paláca, kde robila šéfku regionálnej politiky. A ja som vlastne išiel zdola. Dcéra má väčšiu šancu na úspech. Ja som výkonný človek, manažér a ona má plnú výbavu politika. Miestna a regionálna politika je o robote, o konkrétnych a zmysluplných projektoch. Tá vrcholová o úplne niečom inom. Tam sa väčší dôraz kladie na PR. Preto politici odkladajú reformy, lebo tie prinášajú nepriateľov.

Obaja teraz žijete v Bratislave a ešte aj bývate blízko seba. Vnúčatko vidíte často?

Áno, ale kvôli korone som sa ho istý čas nesmel ani dotýkať ani stretávať. Ale už som aj ja pomáhal pri kúpaní. Jej manžel je hokejista, takže je často mimo domu a tak ja asistujem a pomáham. Bývam vedľa, v zaťovom staromládeneckom byte. Dámska spoločnosť mi teda sem-tam príde vhod. Ani som si nemyslel, že s dcérou, ktorá odišla z domu keď mala 17 rokov, že takto o 10 rokov budeme tráviť spoločne toľko času. Manželka nám veľmi závidí, ale uvažuje o tom, že si tiež zmení pracovné pôsobisko.



S dcérou ste si podobní. Aj povahovo?

Pracujeme s nadšením obaja, dotýka sa nás neprávosť alebo keď sa niekomu ubližuje. A musím povedať, že obaja máme silné sociálne cítenie. Vladka už tri roky prevádzkuje sociálny podnik, zamestnáva krajčírky v Spišskom Hrhove. Každá jedna jej zamestnankyňa má zdravotný problém a ona ich zamestnáva napriek tomu, že je ohľadom toho kopu problémov a nemusela by to robiť. Tým zopár ženám však zmenila život.

Aj vám dcéra navarí niekedy večeru?

Niekedy áno a sem-tam objedná. Ona robí veci rýchlo, efektívne, večere sú také 10-minútovky.



Manžela má dobrého?

Teší ma ako sa majú radi a ako k sebe pristupujú. Je to úžasné pozorovať. A Tomáš je typ, ktorý je naučený počúvať trénera. A myslím si, že sa to prenáša aj do domácnosti.

Ako vyzerajú vaše návraty do S. Hrhova?

Všetci ma stále volajú starosta. Ale musím povedať jednu dôležitú vec. Od obce som sa úplne odpojil. Sám sebe sa čudujem, že ma nepohlcuje tak, ako som si myslel, že to bude. Veď to bol pre mňa celý svet. Práca a život v Bratislave mi zaberá toľko času, že ani sociálne siete obce nestíham sledovať. Troška sa na seba aj hnevám. Ale je to tak - zíde z očí, zíde z mysle, niekedy. Určite tam však chcem zostať žiť, ešte tam nejakú pečať zanechám, ale na úplne inom poli. No dvakrát do tej istej rieky nevstúpim, neláka ma byť ani poslancom, ani starostom.

