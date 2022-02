Náklady na elektrickú energiu pritom stúpnu v Spišskej Novej Vsi o dva milióny eur v porovnaní s rokom 2021. Chýbajúce zdroje mesto nevie nahradiť ani výraznými optimalizačnými krokmi, obrátilo sa preto so žiadosťou o pomoc na štátne orgány.

Susednej Levoči náklady na elektrickú energiu stúpnu odhadom o 300.000 eur. TASR to potvrdila Barbora Javorská z tamojšieho mestského úradu. „Plánujeme v tejto súvislosti požiadať o kompenzáciu zvýšených nákladov z rezervy vlády SR na základe prijatého uznesenia,“ uviedla Javorská.

Mesto Stará Ľubovňa spolu so svojimi organizáciami platí za elektrickú energiu približne 300.000 eur ročne. „Energiu sme obstarávali spoločne v roku 2020 na dva roky, to znamená, že tento rok máme ešte zazmluvnenú starú cenu. Pri aktuálnom zvyšovaní by bol nárast výdavkov v našom meste minimálne dvojnásobný,“ priblížil situáciu v najväčšom meste na severnom Spiši primátor Ľuboš Tomko.

