„Verím tomu, že obyvatelia zažívali podobne to, čo ja ako veriaci človek. Naozaj to boli pre mňa silné emócie a veľmi zaujímavý zážitok, na ktorý nezabudnem celý život,“ povedal. Dúfal však, že sa pápež František prejde alebo prevezie pomedzi účastníkov podujatia. Pripomenul, že vzhľadom na svoj harmonogram by to ale nestíhal.

Počas podujatia v rámci stretnutia Svätého Otca s rómskou komunitou nezaznamenal žiadne problémy. Podujatie na mieste pomáhalo organizovať aj 163 dobrovoľníkov.

Slovenský europoslanec Peter Pollák (OĽANO) považoval za veľkú česť privítať pápeža Františka v jednej z najchudobnejších rómskych lokalít. „Už pri prvom osobnom stretnutí s pápežom Františkom na Medzinárodnej púti Rómov v roku 2015 sa ma vo Vatikáne dotkli jeho slová, aby Rómovia stáli v centre pozornosti cirkvi. Dnes svoje slová naplnil,“ povedal s tým, že rómska komunita na Luníku IX je často odsudzovaná.

Podľa jeho slov prišiel pápež František na toto miesto šíriť posolstvo lásky, zmieru a pochopenia. „Prináša nádej pre chudobné rómske deti, ktoré si zaslúžia nielen pozornosť cirkvi, ale aj celej spoločnosti. Je pápežom, ktorý nedelí, ale spája. Jeho návšteva je aj odkazom pre všetkých veriacich, že Boh nerobí rozdiely, že Boh miluje všetkých, aj chudobných,“ doplnil. Táto návšteva mala podľa neho význam pre celé Slovensko.