Veľkolepé divadlo. TWIINS-ky v uplynulých dňoch zavítali do Vysokých Tatier. Tam však neoddychovali ani nešportovali, ale makali na novom videoklipe. Za miesto jeho nakrúcania si vybrali Tatranský ľadový dóm, ktorý nechýba ani tento rok na Hrebienku.

Daniela a Veronika Nízlové navštívili najpopulárnejšiu zimnú atrakciu v našich veľhorách Tatranský ľadový dóm úplne po prvýkrát a hneď pracovne. “Premýšľala som nad lokáciami, kde by to bolo vhodné a čo najkrajšie. Potom som dostala také vnuknutie, hneď som chytila telefón a celé to super vyšlo,“ vysvetlila Daniela.

Nová podoba Hviezdičky

Nadšenie neskrývala ani pri ďalších slovách. „Sme veľmi rady, že sa nám podarilo dostať do nášho audiovizuálneho diela túto ľadovú nádheru, ktorého základom je krásna pieseň zo 70. rokov Hviezdička. Tá svojho času bola veľmi úspešná vo filmovej detskej relácii Zlatá brána a doteraz ju spievajú ako uspávanku maminky deťom, takže si myslím, že to bude krásna spomienka,“ prezradila speváčka, ktorá je mamou dcéry Lindy. „Dá sa povedať, že tú pesničku poznajú všetky generácie a my dúfame, že sa im bude páčiť aj naša verzia. Režisérom klipu je Maťko Miko,“ doplnila sestru Veronika.

Deti sa predháňali

Záujem o vystupovanie vo videoklipe bol obrovský. „Chceli by všetky, takže bolo veľmi ťažké si vybrať. Navyše mi napadlo osloviť deti z Klubu športovej gymnastiky GY-TA Poprad, pretože tie deti sú schopné robiť efektné prvky, ktoré by mohli byť vo videoklipe zaujímavé,“ vysvetlila autorka choreografie Adriana Rusnáková zo ZUŠ Tatranská Lomnica.

Okrem Daniely, Veroniky a nádherného interiéru Tatranského ľadového dómu sa v novom klipe predstavili aj deti zo ZUŠ-ky Tatranská Lomnica.

Premiéra nového videoklipu bola práve v deň s magickým dátumom: 12. 12. 2022.

