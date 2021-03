Riadne si ich preklepli! Do Imuny Pharm v Šariškých Michaľanoch prišli ruskí experti, ktorí skontrolovali, ako narábame s vakcínou Sputnik V. Tú nakúpila naša vláda pred niekoľkými týždňami a v prvej fáze priviezla 200-tisíc dávok, ktoré uložila v Imune.

Rusi skontrolovali, ako je zabezpečené narábanie s vakcínou, jej chladenie a spôsob merania teploty v chladničke, kde je uskladnená. Zisťovali, či je zabezpečený náhradný spôsob mrazenia generátormi, ak by bola prerušená dodávka elektrickej energie. Dokonca sa pri tom robí aj skúška, ako firma postupuje pri výpadku elektriny, komu príde esemeska o výpadku, ako pri tom postupuje a ako je zabezpečené zvolávanie zamestnancov do práce.

Myslí sa aj na to, či je pri zlyhaní generátorov určený postup prevozu vakcíny do iných chladiacich boxov a ako sú tie zaistené proti výpadku elektriky. Pretože po rozmrazení vakcíny sa opätovne zamraziť nemôže. Všetko toto skontrolovali nielen zástupcovia výrobcu z Ruska, ale aj kontrolóri zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Pre pracovní kov Imuny je to úplne bežná záležitosť.

„My tieto veci bežne robíme, pretože aj iné lieky podliehajú tomuto režimu. Dokonca aj skladovanie pri mínus 80 stupňoch Celzia je pre nás bežná záležitosť,” povedal riaditeľ Imuny Juraj Kamarás. Kontrola napokon dopadla v poriadku a zápis Rusi spísali bez výhrad.

V Imune pred niekoľkými dňami dokončili aj jeden z viac ako desiatich testov vakcíny. Zisťovali, či neobsahuje jedovaté látky. Test na myšiach dopadol dobre.

Po ukončení ďalších testov, ktoré nariadil ŠÚKL a ktoré vykonávajú iné laboratóriá, ministerstvo zdravotníctva rozhodne o ďalšom postupe v prípade tejto vakcíny.

Informáciu o distribúcii vakcín Sputnik V podľa členky dozornej rady Imuna Pharm Adriany Kamarásovej zatiaľ nemajú. Sú však na ňu pripravení.

