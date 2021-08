Jarovnice patria s počtom trvale žijúcich obyvateľov k najväčším obciam na Slovensku. Oficiálne sú na štvrtom mieste, no žijú u nich tisíce neprihlásených k trvalému pobytu. Majú totiž najväčšiu rómsku osadu. K tejto menšine sa hlási aj starosta obce Florián Giňa (51). A napriek tomu si môže povedať, že patrí k jedným z najúspešnejších v tejto funkcii. Má ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, dokončuje si vysokú školu. A na svoje konto si môže pripísať viacero úspešných projektov.

F. Giňovi sa podarilo napríklad zrekonštruovať miestny kaštieľ a zriadiť v ňom galériu priekopníka impresionizmu v Uhorsku Szinyeia Mersea Pála, ktorý bol uhorským maliarom a v obci zomrel. Toto múzeum v rómskej obci je pritom jediné v celom okrese, chýba dokonca aj v okresnom meste.

Odkedy je vo funkcii, vynovil obecný úrad aj kultúrny dom. Ten dokonca pred niekoľkými rokmi zasiahol požiar, no po zničujúcom ohni dnes niet ani stopy. V obci desaťročia chýbal chodník cez najfrekventovanejší úsek, dnes ho lemujú aj lavičky a jeho vybudovaním sa zvýšila bezpečnosť. Najnovšie plánuje výstavbu bytových domov. Väčšinu pozemkov dokonca vykúpil, chýba už iba pár štvorcových metrov. "Nebolo to jednoduché. Chýba ešte malý kúsok, no natrafil som na majiteľov, ktorí pýtajú za pár centimetrov veľké peniaze," vraví F. Giňa. Dúfa však, že sa mu podarí s vlastníkmi uzavrieť dohodu a čoskoro sa začne stavať.

Šikovné deti oceňované po celom svete

V dedine majú tri základné školy, žiaci jednej z nich, hoci pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, dosahujú obrovské úspechy v umeleckej činnosti - výtvarnej aj tanečnej. Priestory školy sú galériou výtvarných prác žiakov ocenených na mnohých výtvarných súťažiach po celom svete. Samostatne vystavovali v mnohých mestách od Budapešti cez Prahu, Štrasburg, Brusel až po Washington, Boston či Palm Beach. "Naši žiaci vystupovali v Budapešti či v Prahe. Niektoré deti prvý raz videli električky, metro. Nevedel som sa ne vynadívať, aké boli šťastné," spomína starosta.

V jarovníckej osade žije vyše 7-tisíc ľudí s trvalým pobytom, ďalších 1 500 bez prihlásenia. Mnohí z nich nemajú prácu a zúfalo po nej túžia. Vyžiť zo 60 eur mesačne je totiž nad ľudské sily! "Denne mi tu chodia plakať ľudia a prosia ma, aby som ich zamestnal," vysvetľuje starosta. Nedávno sa mu podarilo dohodiť prácu pre miestne ženy, ktoré upratujú v prešovskej nemocnici.