Tvrdí, že také niečo je možné akurát v rozprávkach. " Roky podnikám v stavebníctve. Zamestnávam nielen Rómov, ale každého, kto chce a vie pracovať. Nie je to však teraz ružové, pre koronu prežívame zlé časy. Nájsť dobrú a dlhodobú zákazku je veľmi ťažké. Mnohí by chceli veľa práce, ale za málo peňazí. Ja však na dohodu, aby niekto drel ako otrok za pár centov, nemôžem pristať. Zamestnávam predsa živiteľov rodín...," posťažoval sa Botoš.

Pri pohľade na drahé šperky a luxusné bývanie to však nevyzerá, že rodine kráľa sa žije ťažko."Boháčom som sa ale nestal z večera do rána. Takto som žil celý doterajší život. Pochádzam z najvyššej rómskej kasty Lovárov, ktorí boli v minulosti priekupníkmi s koňmi a naozaj sa vtedy dalo na tom pekne zarobiť. Nakúpili lacno na jednom mieste a na druhom draho predali," povie, no radšej neupresňuje, či išlo o pašované alebo kradnuté kone...

Vyvážený zlatom

Botoš sa nikdy netajil tým, že je veľmi bohatý. Hneď po korunovácii vyrukoval s bombastickou informáciou, že mu jeho dedo zanechal 130 kilogramov zlata z "konského biznisu" a aj majetok prispel k tomu, že sa stal rómskym kráľom. "Moji predkovia, hoci majú mnoho storočí významné postavenie v rómskej komunite, sa vždy angažovali v charite a zastavali záujmy všetkých, aj biednych Rómov," nešetrí chválospevmi. Zdôrazní, že práve dobré meno jeho rodu rozhodlo, že bol jediným kandidátom na post nového rómskeho kráľa potom, keď sa jeho predchodca, kráľ Jendo zo Senca, rozhodol po dvoch desiatkach rokov rezignovať.

Nahradí v budúcnosti syn otca?

Pýtame sa, či titul kráľa sa môže dediť prípadne"darovať". "Samozrejme, ja ho môžem odovzdať najstaršiemu synovi Princovi (15). Vie, že je tu taká možnosť a robíme všetko pre to, aby bol pripravený. Keby som však vedel, že na to nemá, nikdy by som to nespravil," dušuje sa kráľ, ktorý bol v minulosti košickým vajdom.

Oponenti ho netrápia

Nie všetci Rómovia ho po korunovácii prijali za svojho. "S tým nič nenarobím. Nedá sa všetkým vyhovieť, je to bežné v živote, veď ani súčasná vláda nesedí každému. Neprežíval som to nijako dramaticky. Pokúšam sa o zmier a mnohí, keď ma osobne spoznali, zmenili názor. Veľa zla narobí ohováranie a závisť. Viete, úspech sa neodpúšťa. Ja nie som zlý ani zákerný človek. Som naozaj veľmi mierumilovný a kamarátsky, nad nikoho sa nepovyšujem," povie a mykne plecami. Poznamenal, že nikde na svete nie je taká nevraživosť medzi Rómami a majoritou ako na Slovensku.