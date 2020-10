Obidve obchádzkové trasy sú tak aktuálne neprejazdné. Polícia ich musela uzatvoriť z dôvodu zaliatia časti vozovky, ku ktorému došlo vplyvom silného dažďa a vypúšťania vody z vodnej nádrže Ružín. Na niektorých úsekoch cesty dosahuje voda výšku 40 centimetrov. „Situáciu na rieke Hornád sledujeme v spolupráci s vodohospodármi,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Vplyvom poveternostnej situácie došlo tiež k zosunutiu časti svahu aj na účelovej komunikácii Košice – most Ružín – účelová komunikácia - Malá Lodina - Veľká Lodina. „Na mieste zasahujú hasiči v spolupráci so Správou ciest KSK a odstraňujú popadané kamene, aby bola cesta vo večerných hodinách opäť prejazdná. Podľa informácií od hydrológov predpokladáme, že situácia na rieke Hornád bude kulminovať zajtra o siedmej hodine ráno. Následne by mala hladina klesať. Závisieť to však bude od vývoja počasia,“ dodal Trnka.

O situácii bude župa verejnosť priebežne informovať.

Oprava mosta

Most M4959 cez rieku Hornád na ceste III/3454 medzi obcami Kysak a Veľká Lodina v okrese Košice-okolie je pre všetku dopravu vrátane peších uzatvorený od 11. augusta. Dôvodom je jeho havarijný stav, ktorý odhalila mimoriadna prehliadka mosta. Košický samosprávny kraj aktuálne realizuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa, ktorý pripraví projektovú dokumentáciu a zrekonštruuje aj samotný most.