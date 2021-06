Recept na skvelú postavu aj v zrelom veku: Helena Vondráčková prezradila ako na to!

Päťdesiat rokov na výslní a stále rovnako krásna! Ba čo viac - aj so siedmimi krížikmi na chrbte so stále skvelou figúrou. Speváčka Helena Vondráčková (74) ukazuje, že vek je len číslo. Ako si dokázala po celé tie roky udržať ukážkovú postavičku? Jej recept, ako na to, sa dozviete v popise fotiek v našej galérii. Inšpirujte sa jej radami!