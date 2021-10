Ostrieľaná Andrea (49) hovorí, že zabehnúť maratón nie je vôbec jednoduché a príprava naň si vyžaduje veľa sebazaprenia i odbehnutých kilometrov.

Výhody športovania

„Beh je pre mňa psychohygienou už takmer šesť rokov. Je to sloboda, energia, výzva, motivácia. Zatiaľ som si trúfla na polmaratón, ale odkedy intenzívne športujem, lepšie zvládam stresové situácie v práci a pozitívne to ovplyvnilo aj moju schopnosť koncentrovať sa," vysvetľuje Andrea Gedeonová, ktorá je staničnou sestrou arytmologickej intervenčnej sály.

Káva, vianočka a med

Tesne pred pretekmi sa riadi presne nastaveným režimom. „Dva dni pred štartom už nebehám. V deň pretekov raňajkujem kávu, chlieb alebo vianočku s maslom, medom, niekedy banán. Dôležité je pre mňa aj mentálne nastavenie a zvládnutie krízy počas samotného behu. Ja sa s ňou dokonca rozprávam," smeje sa Andrea, ktorá behala aj v zahraničí.

Nádej v návrat

"Polmaratón som odbehla v Španielsku (Madrid, Barcelona) a v Portugalsku (Lisabon). Veľkou výzvou bol pre mňa štafetový beh Od Tatier k Dunaju (345 km trať, pozn. red.), ale aj ďalšie bežecké podujatia," hovorí vytrvalostná bežkyňa, ktorá inšpirovala aj niektorých kolegov.

Andrea netají, že by sa už rada vrátila do čias pred pandémiou, keď organizovala fit pobyty zamerané na pohyb, cvičenie, turistiku a wellness, ale ako to vyzerá, zatiaľ s tým musí ešte chvíľu počkať.

