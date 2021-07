Z pár sadeníc k lánom voňavých fialových kvetov levandule! Manželia Zuzana (39) a Ivan (45) Pirovci z obce pri Moldave nad Bodvou si začali ako jedni z prvých na Slovensku zakladať levanduľové polia. V roku 2014 mali zopár sadeničiek, dnes sa na ploche 10 árov starajú o vyše 1400 rozrastených kusov levandule. Pestujú rôzne odrody, no prevláda levanduľa lekárska, z ktorej vyrábajú rôzne terapeutické pomôcky, sirupy, esenciálne oleje, džemy, či dekoratívne a darčekové predmety.

A tak rozkvitnuté kvety charakteristické pre francúzske Provensálsko už môžete obdivovať aj na východe Slovenska. Krásny pohľad na fialové kvietky s omamnou vôňou priťahujúcou nespočetné množstvo šantiacich motýľov, včielky, kolibríky, modlivky a iný hmyz očarí každého.

Manželia vás do ich dvora pustia po predchádzajúcej dohode, neohlásených špekulantov k sebe na svoj súkromný pozemok nechcú. No ich fanúšikovia k nim chodia pravidelne - fotia sa tu, relaxujú a aj im pomáhajú v starostlivosti o kvety. "Je to malý rodinný podnik, všetko robíme ručne. Bez pomoci našich rodičov a susedov by sme to nezvládli," vravia Pirovci, ktorí sú pôvodom z Medzilaboriec. Ruku k dielu prikladajú už aj ich deti - Martinka (8) a Matúš (11). Fotiť sa u nich boli aj hudobník Ondrej Kandráč s manželkou a deťmi. Ich fotografie si môžete pozrieť v GALÉRII.

Pirovci s medometom vo svojej záhrade. Zdroj: archív PiZu

Radosť zo svojho diela zdieľajú aj s inými nadšencami a umožňujú samozber kvetov. Povolené je nazbierať jednu tašku. Získať u nich môžete aj sadeničky aj s radami, ako sa o túto voňavú a liečivú bylinku starať. "Je tu perfektne, v jari som brala odtiaľ sadenice, ale ešte nerodia," vraveli nám Košičania Dáša (50) a Stanislav (50), ktorí si prišli nazbierať kvety. Ľudia sa k nim vracajú každoročne. "Vznikajú tu úžasné rodinné príbehy. Pred rokmi sa tu bola fotiť tehuľka, o rok prišla s bábätkom a teraz celou rodinkou," opisuje Ivan Pira.

S takým množstvom levandule súvisí aj množstvo práce pre Pirovcov, ktorí to majú ako svoju záľubu a obaja majú svoje zamestnania. Najviac dostanú zabrať v lete, keď zakvitnutú bylinku treba spracovať a potom na jar, keď si vyžaduje strih a okopanie. Zuzana sa dokonca dala na včelárstvo, aby si mohli vyrábať výnimočný levanduľový med, ktorý má upokojujúce vlastnosti.

