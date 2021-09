Kvetinárka Andrea Zelinová (38) z Kežmarku priniesla do Prešova 20-tisíc kusov kvetov rôznych druhov, ktorými skrášli liturgický priestor. Výzdoba bude v bielo-červenej, čo sú farby sviatku Povýšenia kríža, ktorý gréckokatolíci slávia práve 14. septembra, teda presne v deň pápežskej návštevy.

Aj kvetinové dekorácie budú ladené do spomínaných farieb. Masívnu výzdobu z ľalií, ruží, gipsofilií a ďalších kvetov začala chystať kvetinárka už v sobotu. "Kvety ukladáme s predstihom, niektoré sú ešte v púčikoch, lebo rátam, že do utorka rozkvitnú. Verím, že v pondelok ich nejaký mráčik pokropí a v utorok sa rozvinú do plnej krásy," prezradila počas príprav. Zdôraznila, že má zvláštny pocit z toho, že jej prácu uvidí celý svet a že sa jej dostalo takejto pocty: "Hoci je teplo, mám na tele zimomriavky."

Kvety musela vopred rozrátať a premyslieť si, ako s nimi zaobchádzať. A pridržiavať sa musí aj protokolu. "Okolo pódia totiž, podľa požiadaviek z Vatikánu, môže byť približne iba 20 centimetrov vysoká girlanda, aby nezavadzala v pohľade z priestoru hľadiska,” dodala Kežmarčanka.

