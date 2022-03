Či bude pri Košiciach akvapark, sa dozvieme možno už o pár dní. Košický samosprávny kraj finišuje s prácami na geotermálnom vrte pri Čižaticiach v okrese Košice-okolie.

Za necelé dva mesiace sa dostali do hĺbky 2 600 metrov a narazili na zdroj geotermálnej vody, ktorá dosahuje teplotu viac ako 100 stupňov Celzia.

„Predpokladali sme, že do hĺbky 2 000 metrov sa dostaneme do troch mesiacov, podarilo sa nám to prakticky za polovičný čas, čo svedčí o kvalitnej príprave prác,“ povedal župan Rastislav Trnka.

Podľa jeho slov práce postupujú plynulo, počas hĺbenia vrtu nezaznamenali žiadny problém. Vrtná veža pri Čižaticiach sa dokáže dostať až do hĺbky 3 700 metrov.

Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach, ktorá je zodpovedná za geologický dozor, predpokladá, že to nebude potrebné. „Vŕtať by sa malo do hĺbky 2 700 metrov, a to z dôvodu otvorenia geotermálneho kolektora, teda zdrojovej horniny, v čo najväčšej možnej hĺbke. Vďaka tomu bude možné dosiahnuť vyšší prítok vody a zvýši sa aj využitie geotermálneho potenciálu,“ vysvetľuje Stanislav Jacko z Technickej univerzity.

A ako chce župa zhodnotiť geotermálne bohatstvo, ktoré sa ukrýva pod zemou? „Zdroje geotermálnej vody by sme radi využili v budúcom akvaparku. V hre je však aj geotermálne vykurovanie či výroba elektrickej energie,“ uzatvára Trnka.

Vrtné práce veľkou vrtnou súpravou sa v Čižaticiach začali v úvode februára. Konštrukcia má výšku 36 metrov, jej súčasťou je teleskopická vrtná veža. Po vyhĺbení vrtu budú nasledovať výskumné práce. Ich výsledky by mali byť známe v priebehu leta