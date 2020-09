Za cieľ svojej cesty si Levočan vybral naozaj jeden z najkrajších kútov Gemera a Košického kraja vôbec, kde je skutočne čo obdivovať.

Majerský však určite nepočítal s tým, že jeho výlet skončí neslávne. "Začalo to celkom fajn. Vystúpali sme na Grajnar, dali sme Dobšinský kopec a potom to prišlo. Stratenský kaňon - krásne miesto, no kolízia s cyklistkou, ktorá mi vošla do cesty ma zastavila," napísal politik na sociálnej sieti. K tomu pridal niekoľko fotografií kde sedí ako kôpka nešťastia so zakrvavenými nohami.



Nezabudol napokon pridať aj poďakovanie. "Touto cestou sa chcem poďakovať pani doktorke Zelenej za poskytnutie prvej pomoci, ale aj záchranárom a zdravotníkom. Nakoniec z hrozivého pádu je to iba pár odrenín." Na záver adresoval upozornenie pre ostatných. "Opatrne priatelia a buďte predvídaví!"