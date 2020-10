Pani, ktorá mala v piatok absolvovať testovanie v Nemocnici Košice - Šaca, sa podelila so svojou, nie najpríjemnejšou skúsenosťou. Na sociálnej sieti opísala celý priebeh čakania na testovanie. Uzavrela ho konštatovaním, že aj keď niekto nie je pozitívny, tak sa nakazí pri takýchto postupoch...

Žena zverejnila fotografiu, na ktorej súdiac podľa oblečenia, stoja v tesnej blízkosti vedľa seba zdravotníci spolu s ostatnými pacientmi a záujemcami o testovanie. "Chcem sa vyjadriť k dnešnemu testovaniu, ktoré som podstúpila. Testovanie ŠACA KOŠICE, hlava na hlave, žiadne odstupy, žiadne organizovanie. Vyplňovanie dotazníkov, všetci rovnaké pero pisacia doska (na papier) žiadne dezinfikovanie. Človek aj keď nie je pozitívny, tak sa nakazí pri takých postupoch. Celé zlé ...," netají hnev i počudovanie. Vyjadrenie uzavrela slovami: "Človek aj keď nie je pozitívny, tak sa nakazí pri takých postupoch. Celé zlé ... Akože, toto je pre vás v poriadku? To vážne? Toto je postup pri testovaní?"

Nečakať na upozornenia

Hovorkyňa nemocnice pre Plus JEDEN DEŇ uviedla, že pred stanom je jeden zdravotník a ten organizuje pacientov v zmysle platných usmernení. "Samozrejme, nie je možné upozorňovať na odstupy naraz 140 ľudí, spoliehame sa, okrem našej organizácie, aj na ich zodpovednosť pri dodržiavaní pravidiel. Dotazník je povinnosťou vypísať u každého, kto sa ide testovať, aby sme vedeli vyhľadať pozitívne testovaného klienta a pomáhame tak RÚVZ. Na mieste sú k dispozícii dezinfekčné prostriedky," tvrdí Martina Pavliková.

Počas víkendu vás neotestujú

Spresnila, že na testovacom mieste má nemocnica denne 2 tímy - celkovo 8 až 10 zamestnancov. "Testujú sa tam pacienti pred plánovanou operáciou, pacienti, ktorých odošle RÚVZ, samoplatcovia, ako aj zamestnanci nemocnice. Celkovo je to okolo 140 testov denne. Mobilné odberové miesto v Nemocnici Košice-Šaca je otvorené každý pracovný deň od 7:30 do 9:30 hod.," uviedla hovorkyňa.

Vyťažení zdravotníci

Na fotografiu reagovala aj hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová: "Zodpovednosť za dodržiavanie rozostupov by malo byť na každom jednom z nás. Prihliadať na rozostupy môže aj personál na danom mobilnom odbernom mieste, ktorý však v aktuálnom čase môže byť práve vyťažený realizovaním odberov. Chceli by sme preto verejnosť poprosiť, aby z vlastnej iniciatívy dbala na dostatočné odstupy medzi sebou a dodržiavala základné pravidlá R-O-R (nosenie rúška, dostatočný odstup a dôkladná hygiena rúk)." Spomenula, že na pravidlá môže tiež dohliadať miestny regionálny úrad verejného zdravotníctva.. "Je potrebné si však uvedomiť, že jeho pracovníci sú v týchto dňoch extrémni vyťažení, preto prosíme všetkých o dôkladné dodržiavanie nastavených pravidiel, pomôžeme spolu ochrániť nás pred šírením vírusu," dodala Zuzana Eliášová.

Pod statusom neznámej ženy sa rozpútala búrlivá diskusia. Zvláštne bolo, že len málokto sa postavil na stranu sťažovateľky, väčšina hájila zdravotníkov.

Radana: Keby, že tak nerobia tak hundrete, že im to dlho trvá tak radšej buďte ticho. Ja som tiež bola testovaná v KE-Šaca všetko bolo v poriadku milý personál, snažili sa čo najrýchlejšie a najlepšie ako vedeli. Myslím, že pero si mal každý zabezpečiť sám... a odstupy... hádam nie ste v škôlke, že to treba vravieť. Oni sú tam od toho, aby testovali nie vás strážili a upozorňovali ako v škôlke...!

Barbora: Ja robím v ČR v odberovom stane, v prvom rade nechápem načo pero a papier, tu to asi funguje inak, lebo tu len prídete, nahlásite rodné číslo, urobí sa ster a odchádzate. No v odberovej budke (pre pešich, stan je iba pre autá) sa mi neraz stalo, že sa (hlavne starší ľudia) postavia 10 cm od človeka pred nimi a musím ich napomínať, ako malé deti, ale to je o ľuďoch a nie o organizácii, lebo priestoru je dosť!

Zuzana: Ľudia, stále len čakáte, že vás budú chrániť iní. Kedy sa začnete chrániť aj sami? Je to taký problém dnes nosiť v kabelke vlastné pero? Stáť obďaleč aj za cenu, že vás ostatní idioti predbehnú?

