Za čerstvými potravinami sú nútení cestovať aj desiatky kilometrov! Nemajú si ich totiž, kde nakúpiť. Pretože v mnohých obciach na Slovensku nemajú obchod so základnými potravinami. A dokonca predajňa chýba aj v okruhu viacerých dedín pri sebe.

V Nižnej Voli pri Bardejove je najbližšie vzdialený obchod v 14 km vzdialenom okresnom meste. Miestny obchod, tak ako vo viacerých malých obciach v okolí, skrachoval. Mladí z dediny si nakupujú cestou do práce v mestách. "Malé predajne nedokážu zabezpečiť taký sortiment, ako veľké obchodné reťazce. Preto mladí radšej nakupujú v meste a tak skrachovala nielen kamenná predajňa, ale aj mobilná," zamyslela sa mama troch detí Gabriela Kaščáková (33).

Gabriela (33) si myslí, že malé predajne, ktoré sú v obciach nedokážu konkurovať obchodným reťazcom. Zdroj: Ingrid Timková

Lenže starším obyvateľom obchod poruke chýba, lebo majú problém s nákupom čerstvého pečiva. "Tá jedna tretina odkázaných obyvateľov, akými sú dôchodcovia alebo rodičia na materskej, tá má problém na dennej báze dostať sa k základným potravinám,"vravel starosta obce Nižná Voľa Marcel Kaščák. Problém sa snažil aspoň čiastočne vyriešiť mobilnou predajňou, no aj tá časom skrachovala. Teraz to skúša pojazdnou predajňou súkromnej pekárne z Giraltoviec, ktorá k nim prichádza.

"Som rád, že aspoň párkrát do týždňa si takto môžeme nakúpiť rožky či iné pekárenské výrobky. Kto má auto, nakúpi si v meste. Ale kto nie, pre toho je takýto život ťažký. Kúpil som si rožky, knedlíky, majú aj sladké koláče, rôzne druhy chlebov," povedal nám obyvateľ obce Ján Kaščák (81) cez z nákupu v pojazdnej pekárni.

Jej majiteľ Andrej Oravec pekárne a mobilnej predajne tvrdí, že sa im to oplatí iba preto, že to, čo predávajú aj sami vyrábajú. "Denne obídeme okolo 20 obcí," dodala predavačka Martina Oravcová, majiteľova dcéra. Obdeň vyrážajú na svidnícku stranu regiónu a medzi tým na bardejovskú.

Ján Kaščák (81) si v pojazdnej predajni nakúpil čerstvé pečivo aj knedlíky. Zdroj: Ingrid Timková

Potravinová dostupnosť trápi viacero obyvateľov malých obcí po celom Slovensku. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vidí záchranu v dotáciách. "Na Slovensku máme viac ako sto potravinových púští, ide o mikroregióny, kde ľudia nemajú žiaden prístup k predajní potravín a musím skonštatovať, že je to až 62 percent malých obcí na celom Slovensku,"opísal problém ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Podľa neho v prípade týchto maloobchodných predajní sa nedá hovoriť o žiadnom biznise: "My buďme radi, ak to niekto dokáže utiahnuť na nule a z tohto pohľadu je práve dotácia od štátu na mieste." Dodal, že s potravinovými púšťami bojovali aj v susednom Poľsku, bez základných potravín bolo takmer 5 miliónov ľudí. Osvedčil sa im dotačný program pre kamenné aj mobilné predajne. Podobne to vyriešili aj v Čechách.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka má, podľa jeho hovorcu Daniela Hrežík zriadenú Radu pre zabezpečenie prístupu k potravinám: "Je možné takéto iniciatívy prerokovať a prijať návrhy riešení."