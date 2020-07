Ešte horšie ako bitky a týranie je pre matku to, keď nemôže mať pri sebe vlastné dieťa! Taký je prípad Prešovčanky Janky Namešpetrovej (39). Prvé menželstvo sa začalo idylicky. “Do pôrodu to bol dokonca ideálny vzťah. Ale keď prišli kilá navyše, začalo sa peklo,…” zasekne sa v očiach sa jej zalesknú slzy. Po úteku od prvého manžela ju osud zavial do náručia ďalšieho tyrana. Ani ten však neukázal svoju pravú tvár okamžite, ale až vtedy, keď bola tehotná. Len čo mu oznámila, že čaká dieťatko, začal piť a správať sa agresívne. Márne dúfala, že dieťa dá všetko do poriadku. Chorvát, s ktorým sa zoznámila počas pracovného pobytu na strednom Slovensku, neváhal na ňu zodvihnúť ruku, nútil ju dať dieťa preč. Naplno sa prejavil v čase, keď boli počas sviatkov na návšteve u jeho rodiny. “Nechal ma tam bez prostriedkov, roztrhal mi spätný cestovný lístok. Bola som hladná, smädnáe, jedla som prevarenú vodu s vegetou, nemohla som sa dostať späť na Slovensko,” spomína na kruté chvíle.

V prešovskom centre. Zdroj: archív J. N.

