György Gyimesi žije voľbami a ich prípravou. Je presvedčený, že sa v nich rozhodne, či vôbec ešte etnická politika na Slovensku má budúcnosť alebo je to definitívny prežitok. V rozhovore prezradil či uvažuje o odchode od Matoviča, o novej strane i tom, či by prijal miesto lídra maďarskej Aliancie.

Pán Gyimesi, konkrétne najmä čomu sa v rámci prípravy na voľby venujete?

- Je o mne známe, že nechcem a nemám záujem na rozdeľovaní Maďarov, práve toto mi spôsobuje momentálne najväčšie problémy v rozhodovaní, o tom, ako ďalej.

Ako vnímate to, že šéf OľaNO Igor Matovič nie je v kurze tak, ako to bolo pred parlamentnými voľbami v roku 2020?

- To mi vôbec nevadí, okrem toho, nijakým spôsobom tento stav neovplyvním. Ja osobne mám s Igorom mimoriadne korektný vzťah a vždy som ho taký mal. A vôbec to nie je pravda že sa správam voči nemu servilne. Totižto, my máme na viac veci úplne opačný názor, čo je prirodzené a je mi dovolené ten iný názor komunikovať aj verejne, bez toho, aby som sa musel obávať nejakých postihov. Nikto ma napríklad za hlasovanie nepranieruje. Čiže v tomto smere sa na mojom vzťahu k Matovičovi nemení vôbec nič.

Vy osobne, ale aj niekoľko ďalších poslancov z hnutia stojíte pri svojom šéfovi vo väčšine rozhodnutí, ako keby ste nemali vlastný názor.

- Je to absolútna sprostosť minimálne, čo sa týka mňa. Samozrejme, svoje tvrdenia viem podložiť faktmi. Zoberte si príklad vojny na Ukrajine. Mám na ňu diametrálne odlišný názor, tiež na dodávky zbraní. Nezhodneme sa ani pri nápade Igora znížiť platy poslancov, rovnako ani na 500 eurovej odmene za účasť vo voľbách. Nie sme zajedno ani v názore na jednotný volebný systém v Maďarsku či na Slovensku tým, že zabetónoval v ústave jednomandátový volebný obvod. Dokonca som ako jediný z koalície hlasoval proti.

György Gyimesi nerád počúva poznámky, že bezhlavo podporuje Igora Matoviča a v ničom mu neoponuje. Hovorí, že sú to nezmysly. Zdroj: Martin Baumann

Verejnosť si predsa len myslí niečo úplne iné, že slepo sledujete každú jeho myšlienku a podporujete ju. Čo odpoviete na toto?

- Je to scestné a môže to tvrdiť len ten, kto mi chce nejakým spôsobom ubližovať. Kto sleduje moju politickú kariéru, názory, ktoré veľmi často publikujem na sociálnej sieti v podobe videí, vidí tie markantne rozdiely v niektorých veciach. A, áno máme v mnohých otázkach aj rovnaké názory. Čo je úplne prirodzené. Zoberte si napríklad taký Smer alebo stranu SaS, veď tam si nikto z poslancov nedovolí mať iný názor ako Richard Sulík alebo Robert Fico. Čiže, ak sa bavíme o demokracii, tak tá je v našom hnutí veľká, kým v ostatných stranách je autokracia, presné tá, ktorú nám vyčítajú, že vraj ju Igor Matovič zaviedol v OĽaNO. Nie je to pravda.

Rozhovor pokračuje na ďalšej strane ►►►