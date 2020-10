Na zábavu na veľkých svadbách a oslavách teraz dopláca celý región. Po svadbách v Bardejovských Kúpeľoch a v Stropkove pozitívne testovali desiatky hostí. Následne sa nákaza rozšírila medzi ostatných, pozitívne testovaní z týchto hostín boli aj ľudia z ostatných kútov Slovenska.

Situácia s nákazou vyvrcholila zatvorením škôl a najnovšie aj prijatím ráznych opatrení v Nemocnici sv. Jakuba. Zaviedli tam núdzový režim a od utorka 6. októbra poskytujú iba akútnu a neodkladnú starostlivosť. Nemá totiž kto liečiť! V karanténe skončilo 40 zo 700 zamestnancov nemocnice, z toho 35 zdravotníkov. Nemocnica testuje nielen lekárov, ale aj ďalších zdravotníkov - celé oddelenia. Za posledný týždeň okolo 400 zamestnancov, na náklady nemocnice.

Podľa riaditeľa zdravotníckeho zariadenia Mariána Petka museli pozastaviť plánované operácie v celej nemocnici a aj plánované hospitalizácie: “Z dôvodu nedostatku personálu, ktorý je v karanténe, ale aj pre nedostatok krvi. Máme málo krvi, keďže je podstatne menej darcov, a keby sme operovali ďalej, nemali by sme jej dostatok. Museli sme uzatvoriť jednu časť detského oddelenia, ambulantnú aj lôžkovú, pretože špecialisti z tohto oddelenia a rovnako aj zdravotné sestry, ktoré s nimi pracujú, sú v karanténe.” Dodal, že budú hospitalizovať iba pacientov v akútnom stave, rovnako operovať iba akútne stavy.

Keďže predpokladajú, že nárast chorých v okrese bude trvať najmenej dva až tri týždne, zmenili spôsob organizácie niektorých časti oddelení, najmä interného oddelenia, chirurgie a gynekológie: “Aby sme boli pripravení, keď prídu pacienti, ktorí sú suspektní na Covid 19,napríklad tehotná žena, pacient so zlomeninou čivinternou chorobou a vedeli sme ich prijať v červenej zóne. Teda takých, ktorí nie sú 'covidoví' z hľadiska infekcie, ale že majú výter pozitívny na covid.”

Dodal, že medzi nakazenýmii sú aj dvaja primári lôžkových oddelení. Tí údajne neboli v uplynulých dňoch na žiadnej oslave. Dôvodom nárastu počtu chorých v okrese je podľa Petka totiž práve organizovanie svadieb, osláv a nezodpovednosť občanov: "Nenakazili sa od pacientov. Dohľadali sme ich kontakty. Dôvodom ich nákazy sú oslavy a svadby za ostatné dva mesiace v okrese. Poznáme minimálne šesť kritických svadieb. Od mladších nakazených ľudí bez príznakov sa nakazili ďalší."

Podľa našich informácií na jednej zo svadieb v susednom okresnom meste v Stropkove sa brali dvaja lekári a aj hosťami boli lekári. A to nielen z toho regiónu, ale aj iných kútov Slovenska. Neskôr pozitívne z nich testovali cez 90 osôb z tejto spoločenskej udalosti.

Zatvorené ambulancie v bardejovskej nemocnici pre chorobu zdravotníckeho personálu. Zdroj: Ingrid Timková

Regionálny hygienik Július Zbyňovský uviedol, že v okrese majú 356 prípadov ochorenia Covid 19: “V relatívnych číslach prepočítaných na 100-tisíc obyvateľov sa v bardejovskom regióne nakazilo viac ako v hlavnom meste za týždeň.”

Podľa neho to odštartovalo svadbou v strede septembra v Bardejovských Kúpeľoch, po ktorej im začali pribúdať počty pozitívne testovaných: “Ale to nie je len o svadbách. Teraz tých ohnísk je viac. Svadby už chválabohu skončili, ale vyžiadali si svoju daň. To však nevzniklo z jednej svadby. Za týždeň ich bolo aj päť a viac. Nikdy sa neorganizovali v okrese Bardejov svadobné hostiny v pondelky, utorky, stredy, štvrtky. Ľudia sa dozvedeli, že budú zakázané, tak ich narýchlo nachystali. A niektorí svadobčania sa zúčastnili aj viacerých. Boli potenciálne nakazení a takto to nechtiac roznášali.” Epidemiológ Zbyňovský dodal, že išlo o veľmi rizikové podujatia. Zákernosť vírusu je totiž podľa neho v tom, že inkubačná doba je dlhšia a nechtiac ju ľudia roznášajú ďalej. “Keď už niečo také vznikne, je ťažko určiť, kde je to ohnisko. Môžeme sa len domnievať, nevieme to jednoznačne dokázať,” uzavrel.

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že je je na manažmentoch nemocníc, aby zabezpečili plynulé poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služby rozpisovali tak, aby zohľadňovali personálne stavy. "Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je prioritou ochrániť zdravie tak pacientov, ako aj zdravotníckych pracovníkov a celého personálu zdravotníckeho zariadenia," uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

V areáli nemocnice sme sa pýtali pacientov, ako vnímajú súčasnú situáciu v zdravotníckom zariadení. Pozrite si ich reakcie:

Terézia (46), Martinka (8), Denis (13) Bučkovci, Bardejov “Syn je v akútnom stave, takže nás určite ošetria. Má silné bolesti, od piatku je na tabletkách.” Zdroj: Ingrid Timková

Anton (68), Bardejov “Chcel som ísť na imunoalergológiu. Pre covid neordinujú.” Zdroj: Ingrid Timková

Alena Dzurová (58), Bardejov “Ošetrili ma, bola som objednaná na endokrinológii.” Zdroj: Ingrid Timková

Soňa (22), Bardejov “Idem na kontrolu, o akútnom stave som nevedela. Idem za lekárkou s výsledkami z magnetickej rezonancie. Dúfam, že ma ošetria.” Zdroj: Ingrid Timková

